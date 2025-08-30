22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºîÈ¯É½¤¬¶¼°Ò¤ÎÂçÈ¿¶Á¡Ä¡ª¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È4¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡2025Ç¯8·î19Æü¡¢Nintendo Switch 2¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢Æ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô¤Ï50Ëü¿Í±Û¤¨¡¢SNS¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡© Ì¾ºî¥²¡¼¥à¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È²èÌÌ¤¬¥³¥Á¥é¡Ò¿·ºî¤Î¥×¥ì¥¤²èÌÌ¤â¡Ó
2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡£¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤¬¥¨¥¢¥é¥¤¥É¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥²¡¼¥à¤À¡£¡Ê²èÁü¤ÏÇ¤Å·Æ²¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀï¤¦¥é¥¤¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤Î22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥«¡¼¥Ó¥£¤Ï¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤·¡¢Nintendo Switch 2¤â¿Íµ¤¤¢¤ë¥²¡¼¥àµ¡¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢22Ç¯¤â²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¸ø³«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤¿¤À¸Å¤¤¥²¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤È¤¤¤¦¸¸¤ÎºîÉÊ¤¬Éü³è
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°ºî¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤Ï2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥²¡¼¥à¥¥å¡¼¥Ö¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç¤ÎÇä¾å¤¬2174ËüÂæ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÇ¤Å·Æ²¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Û¤¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¥²¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬Ç¤Å·Æ²¤ÎÀ¨¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºDX¡Ù¤ä¡Ø¥á¥È¥í¥¤¥É¥×¥é¥¤¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤â¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ä¿·ÉÊÌ¤³«ÉõÉÊ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¤Ä¤¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤â¤½¤³¤½¤³¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À©ºî¤·¤¿Èó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡°¦¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¤º¤Ã¤È¿·ºî¤¬½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËNintendo Switch 2¸þ¤±¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ºù°æÀ¯Çî»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëµ×¡¹¤Î¥«¡¼¥Ó¥£´ØÏ¢ºî
¡¡Àè¤Û¤Éµó¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï°ìÉô¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ºù°æÀ¯Çî»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Îºù°æ»á¤Ï¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ï¥ë¸¦µæ½ê¤È¤¤¤¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¤Î¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºù°æ»á¤Ï2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ï¥ë¸¦µæ½ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿·ºî¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºù°æ»á¤Ï¥«¡¼¥Ó¥£¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º SPECIAL¡Ù¤Ç°ìÃÊÍî¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åºù°æ»á¤Ï°ã¤¦ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Í¥½¨¤Ê¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥Ö¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¡×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ð¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬ºù°æ»á¤Î¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ëºù°æ»á¤¬¥«¡¼¥Ó¥£´ØÏ¢ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤·¤«¤â¥¹¥Þ¥Ö¥é°Ê³°¤Î¥²¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤âÆ»Íý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¡Ù¤è¤ê¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Ë¶á¤¤¥²¡¼¥àÀ
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¤¿¤Á¤¬¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤êÀï¤¦¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥ì¡¼¥¹¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Þ¥Ö¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥ì¡¼¥¹¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥·¥Æ¥£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤À¡£¤³¤ì¤Ï³¹Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼3DS¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º for Nintendo 3DS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤È¤¤¤¦»÷¤¿¥â¡¼¥É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ï¡Ö´ÊÃ±Áàºî¤Ç±ü¿¼¤¯¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Nintendo Switch 2¸þ¤±¤Î¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¼¡¤ÎºîÉÊ¤¬½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤¢¤ä¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
Å´ÈÄ¤Î¡È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼ÀïÎ¬¡É
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡Ù¤Ï2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍ·¤ó¤À¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¶¡¤â¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï30ºÐÁ°¸å¤Î¤¤¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¹ç¤¤¤À¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Âç¿Í¤òÁÀ¤¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼ÀïÎ¬¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤ÏÅ´ÈÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤¬¿Íµ¤¤À¤·¡¢¥Û¥Ó¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎNintendo Switch¸þ¤±¤Î¿·ºî¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ø¥È¥â¥À¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤ï¤¯¤ï¤¯À¸³è¡Ù¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²áµîºî¤ò¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DS¡¦3DS¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤Á°¤ÎºîÉÊ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ÎÈÏáÆ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¶È³¦¤âÆü¡¹ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤äÊ¸Ì®¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¿·ºî¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ÊÅÏîµ ÂîÌé¡Ë