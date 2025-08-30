Ç¤Å·Æ²¡¦µÜËÜÌÐ¤¬¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤òÃåÁÛ¤·¤¿ÈëÌ©¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ¶·¢Ãµ¸¡¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡© È¯Çä¸å¤Ë¤Ï¡Ö¶ÛµÞSOS¤Î¼ê»æ¡×¤â
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ç¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä¹¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎµÜËÜÌÐ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÂµÜ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡È¸½Âå¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ÎÉã¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµÜËÜ¤Î·ÐÎò¤ä¼ÂÀÓ¤ò¥¤¥ê¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ç¥¦¥£¥ó¥¿¡¼»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡Ø¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ µÜËÜÌÐ¡Ù¡ÊDU BOOKS¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥Þ¥ê¥ª¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù
¡¡¥Þ¥ê¥ª¤¬¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ·¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ï¼«Í³¤ÊÃµº÷¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢¡ÖÈ¯¸«¡×¤¬Êª¸ì¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2ºî¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ê¤µ¤é¤Ë¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ë¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ÎÍâÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤Î½é´ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿½ñ¤´¹¤¨µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÊMiyamoto 2011, 2¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ³«È¯¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼çÆ³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥àÍÑ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯È¾¤Û¤É¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸·Á¼°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢NES¡Ê³¤³°¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¥Ù¡¼¥¹¤Î¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥Î¥ó¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ï²è´üÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÄ©Àï¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤¬±ÑÍºëýÅª¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î²¦¹ñ¤âÂçËâ²¦¡Ê¥¬¥Î¥ó¡Ë¤Ë¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤ëÉ±¤òµß¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÁ¸±¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊ¸¾Ï¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¬¥Î¥ó¤òÅÝ¤·¡¢É±¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï·¯¤ÎÏÓ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡ÙÆüËÜÈÇÀâÌÀ½ñ 7¡Ë¡£
¡¡ÀâÌÀ½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥Î¥ó¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ²¼ÌÂµÜ¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÆþ¸ý¤Îºß¤ê½è¤òÃµ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤â¤É¤³¤«¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÃµº÷¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡ÖÀè¤òµÞ¤®¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡×¡Ê47¡Ë¤È¤µ¤¨»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¾ðÊó¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¡ÌNESÈÇ¤Î¤ß¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ÈÇ¤ÏNESÈÇ¤ËÃÙ¤ì¤ÆÈ¯Çä¡Í¡£¥»¡¼¥Öµ¡Ç½¤Î»ÈÍÑ¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ÊÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï°ìÃ¶¥²¡¼¥à¤ò»ß¤á¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÂ³¤¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¿ÊÄ½¤¬ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢Ê£»¨¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£
È¯ÇäÁ°¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡ÖÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡µÜËÜ¤â¡¢Åö½é¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£2003Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡ÙÈ¯Çä»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ï¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ò¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¼«¿È¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬Âà¶þ¤·¤¿¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿¿µÕ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤ÎÆæ²ò¤¤¬¤É¤ì¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤«¡¢Ææ¤ò²ò¤¤¤ÆËÁ¸±¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ÈSuper Play Magazine Interviews¡É 2003¡Ë¡£
¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤ÎÆæ²ò¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿µÜËÜ¤ÎÆ¶·¢Ãµ¸¡
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ææ²ò¤¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¶õ´ÖÃµº÷¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µÜËÜ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ¶·¢Ãµ¸¡¤À¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤òËÁ¸±¤·¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ë¿¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ·¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÆ¶·¢¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃµº÷¤·¤¿¡£
¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤Î³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Î»ñÎÁ¤«¤é¤Ï¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥óÃµº÷¤Î¥²¡¼¥à¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Ê£¿ô¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¡Ê¥Þ¥ê¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËÃÏ¾å¤ÈÃÏ²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À¥²¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·õ¤òÅê¤²¤¿¤êÉð´ï¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÃµº÷¤ÈÆæ²ò¤¤Î¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÆæ²ò¤¤Î¼Â¤ËÂ¿¤¯¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¶õ´ÖÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¨¡¨¡¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ê¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÊÌ¤Î¶õ´Ö¤Ç±þÍÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃÏ²¼¤ÎÌÂµÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥×¤¬¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Î°ìÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¡¢²èÌÌ¤Îº¸¾å¤Ë¾ï¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÆñ²ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¡ØTips and Tactics¡Ù¤È¤¤¤¦¹¶Î¬ËÜ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤äÆæ²ò¤¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡ÖNintendo Fun Club News¡×¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÊó»ï¡Ë¤äÇ¤Å·Æ²¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¸ø¼°·î´©»ï¡ÖNintendo Power¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¶õ´ÖÅª¤ÊÆæ²ò¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò½õ¤±¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¼ê¤¬¤«¤ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê»æ¤ä¥³¥é¥à¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢1988Ç¯¤Ë¡ÖNintendo Fun Club News¡×¤ÎMail Bag¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥É¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥Õ¤òµß¤¤¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡¿Æ°¦¤Ê¤ëÇ¤Å·Æ²¤µ¤Þ¡£
¡¡º£Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ì³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Í¤È¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¥½¥Õ¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¥¸¥§¥Õ¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤ÏµÞ¤¤¤Ç¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥¸¥§¥Õ¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â6¸À¤¯¤é¤¤¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤âÀÎ¤Ï8»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡¡É×¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Âè5¤Î¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÂè6¤Î¡©¡Ë¾ë¤òÃ¦½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ä¡¢Âè8¤Î¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÂè9¤Î¡©¡Ë¾ë¤ËÆþ¤ëÊýË¡¤ä¡¢¥¼¥ë¥À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷À¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¹¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¥Þ¥Ã¥×¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¨¡¨¡¤½¤ì¤âÁáµÞ¤Ë¡ª
¡¡À¤³¦¤Ï¥¼¥ë¥À¤òµß¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æ¼Ò¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤Ï¥¸¥§¥Õ¤òµß¤¤¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡¤É¤¦¤«µÞ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¡ÈMail Bag¡É 1988, 26¡Ë
¼ê»æ¤ËÉ½¤ì¤ë¡ÖµÜËÜºîÉÊ¤Î¥«¥®¡×
¡¡¤³¤Î¼ê»æ¡Ê¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î¼ê»æ¡Ë¤Ë¡¢µÜËÜºîÉÊ¤Î¥«¥®¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ç¤â¸å¤Ë¾Ü¤·¤¯¸ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥®¤È¤Ï¶¨ÎÏ¡Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤À¡£
¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥â¡¼¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬µÜËÜ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¡¢¥Ò¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¹ç¤¤¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ò¤á¤°¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ð¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¥²¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤ê¹¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ï¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¿Í¤Î½õ¤±¤Ê¤·¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¬Æñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤À¡£
ジェニファー・デウィンター