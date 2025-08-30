¡ÈºÇ½é´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡É¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤ÇÇ¤Å·Æ²¡¦µÜËÜÌÐ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥¸¥å¥²¥à¡×¤ÎÈëÌ©
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ç¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎµÜËÜÌÐ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥å¥²¥à
¡¡¡È¸½Âå¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ÎÉã¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµÜËÜ¤Î·ÐÎò¤ä¼ÂÀÓ¤ò¥¤¥ê¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ç¥¦¥£¥ó¥¿¡¼»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡Ø¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ µÜËÜÌÐ¡Ù¡ÊDU BOOKS¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
64¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤ÏÎß·×1191ËüËÜ
¡¡NINTENDO 64¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤Ï2DÃæ¿´¤Î¥²¡¼¥à³«È¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë3D¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¸½ºß¤Ç¤âNINTENDO 64¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÎß·×1191ËüËÜ¡ÎVG Chartz, ¡ÈSuper Mario 64¡É 2014¡Ï¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ »þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3D¥¼¥ë¥À¤Ïº£¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à»¨»ï¡ÖEdge¡×¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ù¤Ïº£¤Ç¤ÏºÇ¤âÈþ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ë¾åºÇ¹â¤Î·æºî¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2014¡Ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Î¥²¡¼¥à¤â¶õ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ç¡¢3D¤Î±ü¹Ô¤¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¯Àß·×¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ù¤Ï¡¢¤¿¤À¥Þ¥·¥ó¤ÇÆ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÌÏÈÏ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤À¡×¡Ê¡ÖEdge¡×¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï30Ç¯¶á¤¯Á°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢3D´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÏÈÏ¤ò¼¨¤·¤¿ºîÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Î¤¿¤á¡©
¡¡¤è¤¯¡¢µÜËÜ¤¬NINTENDO 64¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿Þ1¤Ë¤¢¤ë±¦¤Î²«¿§¤¤4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿Þ1¡¡NINTENDO 64¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¡©Judd Ruggill, courtesy of the Learning Games Initiative Research Archive¡Ê¡Ø¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ µÜËÜÌÐ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê3D¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÅÝ¤¹ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥ª¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅÝ¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤í¤ê¤½¤í¤ê¤ÈÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÀßÄê¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤¿¡£¥Ü¥¿¥ó³ä¤êÅö¤Æ¤òÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò²£¸þ¤¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤µ¤Þ¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡Ê»È¤¤Êý¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¡¦¥á¥ê¥Ã¥¯¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÜËÜ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È3D¤Ç¤ÎÁàºî¤¬¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò
¡ÖµÜËÜ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ê¥í¥°Áàºî¤òË¾¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¼«ÂÎ¤ÏÆÃÄê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê2000¡Ë¡£
¡¡¤à¤·¤íµÜËÜ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÀß·×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È3D¤Ç¤ÎÁàºî¤¬¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ªRPG¡Ù¤Ç3D¤ò¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¡£
¡¡²áµî¤Î¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡ÙºîÉÊ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¤½¤³¤Ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º3¡Ù¤ä¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ Ì´¤ÎÀô¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶õÃæ°ÜÆ°¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢»ëÅÀ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Î¸«Êý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡Ø¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥« À¤³¦¤òÀ©¤·¤¿¶Ã°Û¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¡Ù¡Ê2011¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ªRPG¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ² 1996¡Ë¤Ç3D¤ò¼Â¸³¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ªRPG¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Ó¥å¡¼¡Ì3D¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò2DÊ¿ÌÌ¤Î¼Ð¤á¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹»ëÅÀ¡ÍÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢N64¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤¬¼«Í³¤ËÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ëÁÛÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤½¤ÎÁÛÄê¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò¿·¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥²¡¼¥à³«È¯¤ËÌá¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÈNintendo Power Source¡É2000¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢µÜËÜ¤Ï¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ÎÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ² 1993¡Ë¤Î¿·ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ï¥¤¥é¥ë¤È¤¤¤¦È¢Äí¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÜËÜ¤¬¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò´°Á´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3D¶õ´Ö¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢µÜËÜ¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Î3D¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢Å´Æ»¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ÈThe Game Guys¡É 1996, 24¡Ë¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎµÜËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Ç¯¸å¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ »þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥ë¤È¤¤¤¦È¢Äí¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ÈInterview: Nintendo Online Magazine¡É vol.3 1998Ç¯11·î¹æ¡Ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ª¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤È¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¤í¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¿µÜËÜ¤Ï¡¢È¯Çä¤ò1995Ç¯¤«¤é1996Ç¯¤Ë±ä´ü¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹64¡Ù¤ò±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿
¡¡µÜËÜ¤È¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆñÂê¤Ï¡¢2D¤Î²£¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤ò3D´Ä¶¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨¤¬¤¦¤í¤Ä¤¡¢¥Þ¥ê¥ª¤¬Áö¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¡¢Êª¤ò½¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤òZ¼´¡Ê±ü¹Ô¤¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿3D¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê3D¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÜËÜ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È¤Ê3D¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊMielke 1998¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢µÜËÜ¤Ï±Ç²è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇµÜËÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¥²¡¼¥àµ¡¤Ç±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£±Ç²è¤Ï¼õÆ°Åª¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ÏÇ½Æ°Åª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤ä¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤â±Ç²è¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê¡ÈMr. Miyamoto on Star Fox¡É1997, 118¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹64¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ²1997¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö3D¥²¡¼¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤ä°ÌÃÖ¤äÆ°¤¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊNintendo Power 1997¡Ë¤ÈµÜËÜ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ç¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥¸¥å¥²¥à¡×¤òÇÛÃÖ
¡¡¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ëÅÀ¤ÎÌäÂê¤ò¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡2¼ïÎà¤Î¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼«Æ°À©¸æ¤Ç¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»ëÅÀ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¡ÊÅ¨¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¥²¡¼¥à¤¬¼«Æ°¤Ç¤³¤Î»ëÅÀ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢µÜËÜ¤Ï¥¸¥å¥²¥à¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î·Á¤Ç¥²¡¼¥àÆâ¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡±À¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¸¥å¥²¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¤Ë¥È¥²¤Î¤Ä¤¤¤¿¥«¥á¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ê¡¢¿Ê¹Ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡¡¥¸¥å¥²¥à¤¬¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ë´ü´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¯¡ÊËÜºî°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡õ¥ë¥¤¡¼¥¸RPG2¡Ù¤È¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ªRPG¡Ù¤Î2ºî¤Î¤ß¡Ë¡¢¤³¤ÎÇÛÃÖ¤¬¥²¡¼¥à»Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥°¥é¥ó¥É¡¦¥»¥Õ¥È¡¦¥ª¡¼¥È¡¦¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡Ù¡Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¥¹2004¡Ï¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥«¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»£±ÆÂâ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ë¡£
¥¸¥å¥²¥à¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤¿2¤Ä¤ÎÍýÍ³
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î¥«¥á¥é¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NINTENDO 64¡Ê°Ê¹ßN64¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢Ê£»¨¤µ¤òÁý¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÎÆ³Æþ¤ËºÝ¤·¡¢µÜËÜ¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤³¤È¤òÃ£À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê1¡Ë³Ú¤·¤¯Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¥¤ÂÎ¸³¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¡Ê2¡ËN64¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¾¤Î¥²¡¼¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Û¤ÉN64¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤¿¥²¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¯¡¢N64¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ï¡¢3D¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯Æ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ®¸ù¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀïÎ¬¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë
¡¡¥¸¥§¥Õ¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ï¡¢ºÇ½é´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´ÖÀ©¸Â¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê¤´¤ï¤¤Å¨¤â¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥¤¥É¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÇÍ·¤Ó²ó¤ë¤«¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÁª¤Ù¤ë¡×¡Ê¡Ø¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù220¡Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êª¸ì¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ËÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥Ã¥Ñ¤¬¥¥Î¥³¾ë¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤ò³¨¤Î¤Ê¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡£¥±¡¼¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥ª¤Ï¡¢¾ë¤ËÃå¤¤¤Æ½é¤á¤Æ»öÂÖ¤òÃÎ¤ë¡£¥Þ¥ê¥ª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¨²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¾ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÃ¥´Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤ò²òÊü¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¤Î¤¿¤á¤Ë¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ø»þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ÖÂÎ¸³·¿¥²¡¼¥à¡×¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
¡¡Ä¾ÀþÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãµ¸¡Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Æ¶Á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ª¤Ï¥²¡¼¥à¶õ´ÖÆâ¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢¤¢¤Á¤³¤ÁÃµ¸¡¤·¤Æ²ó¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤´¤È¤Ë7¤Ä¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½êÄê¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò½êÄê¤Î½ç½ø¤Ç¤³¤Ê¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥Þ¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¿¤ÀÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÍ·¤Ó¾ì¡×¤È¤¤¤¦µÜËÜ¤Î¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡¢¤è¤ê´°Á´¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢ÆóÃÊ¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤¿¤ê¡¢Èô¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËµÜËÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥²¡¼¥à¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ìÀ¤ò¼Î¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÎÌÏÊï¤ä¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¤È³Ú¤·¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÈ¯Çä¤·¤ÆÂç¤¤Ê¾Þ»¿¤ò¼õ¤±¤ë¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ »þ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ù¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
