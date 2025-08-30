¡ÖÁþ¤·¤ß¤â¡¢¤Ò¤É¤¤²×¤á¤â¤Ê¤¤¡×¥¹¥Þ¥Ö¥é¤ò¡ÈÁêËÐ¤Î²¡¤·¹ç¤¤¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Ç¤Å·Æ²¡¦µÜËÜÌÐ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅ¯³Ø¡×
¡Ò¡ÈºÇ½é´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¡É¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª64¡Ù¤ÇÇ¤Å·Æ²¡¦µÜËÜÌÐ¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥¸¥å¥²¥à¡×¤ÎÈëÌ©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ç¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä¹¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎµÜËÜÌÐ¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡È¸½Âå¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ÎÉã¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëµÜËÜ¤Î·ÐÎò¤ä¼ÂÀÓ¤ò¥¤¥ê¥Î¥¤¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ç¥¦¥£¥ó¥¿¡¼»á¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡Ø¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ µÜËÜÌÐ¡Ù¡ÊDU BOOKS¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ë
¥²¡¼¥à¤Ë¤ÏË½ÎÏÅª¤ÊÌÌ¤È¡¢¶µ°éÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë
¡¡¥²¡¼¥àºî²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¿´ÍýÅª¤ÊÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤º¤ËºÑ¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Î¥±¥ó¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬Ãø½ñ¡ØGame Work¡§Language, Power, and Computer Game Culture¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤òÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÈãÈ½¤â¾Î»¿¤âÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡×¡£
¡¡¥Þ¥«¥ê¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸ÀÀâ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ·½âÅÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÈà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥²¡¼¥à¤ÏË½ÎÏÅª¤À¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎË½ÎÏ¤¬¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤òË½ÎÏÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¦¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¶µ°éÅª¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°é¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤ÈÈà¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊMcAlliser, 15-17¡Ë¡£
¡¡µÜËÜ¤Î¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Èà¤¬¿´ÍýÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¼çÄ¥¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖËÍ¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¶µ°éÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¾¦¶ÈÅª¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥²¡¼¥à¤Î¿´ÍýÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¶µ°éÅª¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢µÜËÜ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¶µ°éÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤À¸¤¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡ÈShigeru Miyamoto Roundtable¡É 2001¡Ë¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¶µ°é¥²¡¼¥à¤Ï³Ú¤·¤ß¤òÄÉµá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆµÜËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ï³Ú¤·¤ß¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í·¤Ó¾ì¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤«¤±¤ëµÜËÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢2¾Ï¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í·¤Ó¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿À¤³¦¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã³°Åª¤Ê³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù
¡¡¶µ°é¥²¡¼¥à¤ÎÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëË½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÜËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ë½ÎÏ¤ä¡¢ÅÜ¤ê¤ª¤è¤ÓÈá¤·¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ÇÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤À¤ÈµÜËÜ¤Ï¸À¤¦¡ÊPalmer 2004¡Ë¡£
¡Ö¼Á¤äÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤ÆË½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Î°Â°×¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤ÆË½ÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·Â¾¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¼êÃÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë½ÎÏ¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¡ÈInterview: Time Digital¡É 1999¡Ë¤ÈËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢µÜËÜ¤¬¼«¿È¤Î¥²¡¼¥à¤ÇË½ÎÏÉ½¸½¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÜËÜºîÉÊ¤ËË½ÎÏÅªÍ×ÁÇ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ë½ÎÏ¤¬¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥ê¥ª¤Ï¥¯¥ê¥Ü¡¼¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤êÆù¿©¿¢Êª¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢¡Ø¥¼¥ë¥À¡Ù¤Ç¤âÆæ²ò¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«Ê¬¤òÅÝ¤½¤¦¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë²èÌÌ¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ë½ÎÏ¤ÏºîÉÊ¤Î³Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ò¹â¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÉû¼¡Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÜËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎã³°¤Ê¤Î¤¬¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ê¥ª¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¡¢¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë
¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¢¥«¡¼¥Ó¥£¡¢¥ê¥ó¥¯¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É¡¢Ç¤Å·Æ²ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Æ®µ»¾ì¤ÇÀï¤¤¹ç¤¦¥²¡¼¥à¤À¡£
¡¡Âè1ºî¤Î¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡ÊÇ¤Å·Æ²1999¡Ë¤Ï¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤ÎÈ¯Çä¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ³¤³°ÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä»¨»ï¤¬Áª¤Ö¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤Å·Æ²¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎºîÉÊ
¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ä¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎºîÉÊ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¤Å·Æ²¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ç¤Å·Æ²¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¼ç¿Í¸ø¤äÅ¨Ìò¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¸þ¤±¤ËËÝ°Æ¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ä¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ª¥ó¤¬¡Ø¥¢¥À¥×¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍýÏÀ¡Ù¡Ê2006¡Ë¤ÇÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¤¢¤ë·ÁÂÖ¤Ç°¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÊÌ¤Î·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ä¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥àÀìÍÑ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥²¡¼¥à¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤ë³Î¸Ç¤¿¤ëÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤ä¥ï¥ê¥ª¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë
¡¡³ÆºîÉÊ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¼¥ë¥À¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¥È¥é¥¤¥Õ¥©¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥à¥¹¤âÏÓ¤Ë¥¢¡¼¥à¥¥ã¥Î¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤é¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç²¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Å¨Ìò¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤ä¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥¯¥Ã¥Ñ¤ä¥ï¥ê¥ª¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤âÅ¨Ìò¤¿¤Á¤Ï¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤À¡£
¡¡µÜËÜ¤¬½é´üºî¤Ç¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤ò³ê·Î¤Ê¥´¥ê¥é¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Å¨Ìò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÝ¤µ¤¬¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÁêËÐ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¡Ø²¡¤·¹ç¤¤¡Ù¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ËÝ°Æ¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëµÜËÜ¤ÎÅ¯³Ø¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡¡1998Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µÜËÜ¤Ï¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¡Ë¤Î³«È¯¡Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ïºù°æÀ¯Çî¡£¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Î³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤«¤éºù°æ»á¤¬¡ÖÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Í¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Ö³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤È¸À¤¦¤È·ì¤ß¤É¤í¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ì¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÁêËÐ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¡Ö²¡¤·¹ç¤¤¡×¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤òÅÚÉ¶¤Î³°¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¸À¤¨¤Ð¥±¡¼¥¸¤Î³°¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¡ÈNintendo Power Magazine interview¡É 1998¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢µÜËÜ¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸²½Åª¤Ê±Æ¶Á¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ø¥¹¥Þ¥Ö¥é¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µÜËÜ¤Î¹½ÁÛ¤äÈ¯¸À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±Æ¶Á¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÁêËÐ¤È¤Ï¿ÀÆ»¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿µ·¼°Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÀÆ»¤Ë¤Ï¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¤â±ö¤ò»µ¤¯¤³¤È¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¾®¤µ¤ÊÅÚÉ¶¤«¤éÁê¼ê¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Ä¥¤ê¼ê¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤â¡¢¤Ò¤É¤¤²×¤á¤â¤Ê¤¤
¡¡ÁêËÐ¤ÏË½ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÚÉ¶¤Î¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾×·âÅª¤Ê¤Û¤É¤ËÂç¤¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¡£¼è¤êÁÈ¤ßÃæ¤Ë²ø²æ¤ò¤¹¤ëÎÏ»Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤é¤º¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÜËÜ¤¬ÁêËÐ¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Á¼°²½¤µ¤ì¤¿Áè¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µÜËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥È¥Ã¥×¥»¥é¡¼³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ÊË½ÎÏÅª¤À¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ë¤ÎÀ©ºî¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë½ÎÏÀ¤ò´Þ¤ó¤À¥²¡¼¥à¤Ç¤µ¤¨¡¢µÜËÜ¤Ï¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ÎÃæ¿´¤ËË½ÎÏ¤Ï¿ø¤¨¤º¡¢³ÊÆ®¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ÎºÆ²ò¼á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¯°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤Ë¶¥Áè¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤â¡¢¤Ò¤É¤¤²×¤á¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¼Á¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÌÌÇò¤µ¤À¤±¤À¡£
ジェニファー・デウィンター