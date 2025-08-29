キャンピングカーはもっと欲張れる！「車中泊を快適にしたい＋普段使いもしたい」“バンコン”という選択肢
キャンプの楽しみ方は様々だが、その中の一つがオートキャンプ。車内で寝ることはもちろん、料理をしたり、自分の趣味を楽しんだりと様々な使い方ができる。ここではそんなオートキャンプの魅了をお伝えしよう。
便利で快適な装備を満載したキャンピングカーで遊ぶ！
車で移動をしながらアウトドアを楽しむことができる「オートキャンプ」はブームに関わらず根強い人気がある。オートキャンプであればホテルや旅館を予約しなくても、思い立ったらすぐに旅に出られるし、テントの設営などの面倒な作業から解放されるのも魅力の一つだ。
そんなオートキャンプを楽しむための車が「キャンピングカー」だが、様々な種類のものがリリースされている。その中でも人気を集めているのが「バンコン」ことバンコンバージョン車だ。バンコンは、バンやミニバン、ワンボックス、ワゴン車といったクルマをベースに、キャンピングカー仕様に架装したクルマのこと。外装には極力手を加えず、居住スペースとなる内装のカスタマイズに注力しているのが特徴だ。それゆえに見た目は普通のクルマと変わらないのも特徴の一つとなっている。
今回、オートキャンプを楽しむ車両として選んだのが、ハイエースやランドクルーザーを専門に取り扱う「FLEX」が手掛けたハイエースベースのキャンピングカー。扱いやすいサイズでありながら、装備が充実しているこのキャンピングカーの魅力と楽しみ方を紹介していこう。
普段使いできるキャンピングカーで手軽に車中泊キャンプ！
FLEX 「MOBY DICK」
MOBY DICK（モビーディック）はハイエース専門店FLEXが提案する普段使いができるキャンピングカー。運転のしやすさは普通のミニバンと大差なく、内装に関しても普段使いしやすい仕様なのが特徴。平日は子供の送り迎えやスーパーの買い物に。休日は家族みんなでキャンプや車中泊旅。シートを倒すとあらわれる大きなベッドに、食事に便利なシンクつきキッチン。不要なものは省き、必要なものだけを詰め込んだ 「ちょうどいい」クルマ。それがMOBY DICKのキャンピングカーなのだ。
リラックスしてくつろげる車内空間はまさにマイルーム
キャンピングカーで重要なのはいかに車内でリラックスしてくつろげるかだ。それでいて移動時は乗員の安全もしっかりと確保しなければいけない。そんな理想を叶えてくれるのが「MOBY DICK ORCA（モビーディック オルカ）」だ。移動時は５人分のシートベルトがあるので安心して乗ることができるし、普段使いで後ろに人を乗せることもできる。そしてオートキャンプや旅に出かける際は、充実した装備によってMOBY DICK ORCAの本領を発揮してくれる。
リビングモードやベッドモードのときに快適に過ごせるように、車両の最後部のマットを3分割として、それぞれ独立してリクライニングさせることができる。これによりマットを起こせば上体を預ける背もたれとして使えるので、クッションなどがなくてもゆったりとした姿勢になることができるし、車外に出ずにベッド下の収納にアクセスすることも可能なのだ。またオプションの延長マットをギャレーとベッドの間に展開することで、通常時では1840㎜の長さが2400㎜まで延長されるので、ゆったりと寝ることができるようになっている
キャンピングカーならではの装備が便利すぎる！
シンクを使って食事も楽しめる！
ORCAはシンクつきの使い勝手のいいキッチンカウンターを備えている。食材を洗ったり、使用した食器類を洗ったりが車内でできるのは便利。またシャワーノズルは伸ばすことができるので、外で汚れものを洗うことはもちろん、顔や頭を洗うことだってできるのだ。
リアに荷室があるのはこのORCAのみ! 普段使いもレジャーもこれ1台でOK！
取り回しがちょうどいいサイズでありながら、しっかりとした室内空間を持つワイドボディ・ミドルルーフのハイエースをベースにしたのが「ORCA（オルカ）」だ。8ナンバー登録のキャンピングカーだが、ハイエースワゴンGLがベースで、乗車定員は7名、就寝定員は大人2名となっている。広い室内空間は車中泊はもちろん、移動時もゆったりとくつろぐことができる。そしてORCA最大の特徴はベッドのリクライニング機構を備えたこと。これにより荷室を確保することが出来たのだ。
オートキャンプを手軽に楽しむならココ！
ワンダフルガーデンKASHIWA
千葉県柏市の街中からほど近い場所にある、大工さんが作ったオートキャンプ場＆車中泊スポット。設備も充実していて気軽にアウトドアを楽しめるオートキャンプ場だ。
●住所：千葉県柏市布施736 ●TEL：070-4711-1550
https://www.wonderfulgarden.jp/