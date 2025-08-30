「言いたくないけど…」大谷翔平はポストシーズンで二刀流封印？ 元MLB捕手が起用の課題を指摘「先発か、登板しないかのどちらか」
レッズ戦で5回9奪三振の熱投を見せた大谷(C)Getty Images
現球界で唯一となっている大谷翔平（ドジャース）の投打二刀流はふたたび軌道に乗り始めている。
23年9月に右肘側副靭帯損傷という大けがを負った大谷は、キャリア2度目となる肘への大規模手術を執行。そこから約2年にリハビリを重ね、今年6月16日のパドレス戦でようやく実戦登板。そこから二刀流のサイクルは回り始めた。
前例のないメジャーでのリハビリ登板を兼ねながらだが、ここまで11先発での数字だけをみれば、上々の内容と言える。投げたのは投球制限下での32.1イニングで、防御率も4.18ながら、奪三振率は12.25のハイアベレージ。さらに肘の状態を推し量る一つのバロメーターともなる球速も故障をする以前の23年と比較して平均が1.4マイル（約2.2キロ）もアップ。最速で101.7マイル（約163.7キロ）も投げ込んでいる。無論、その間に打者としても、45本塁打、OPS.995とリーグ屈指のスラッガーぶりを見せつけている。
まさに漫画の主人公のような数字を残しているわけだが、これでも復活に向けた途上だ。だからこそ、ポストシーズンでの起用法が注目される。
というのも、メジャーリーグではポストシーズンにおいて中4日で先発投手を回していくのが定石。すでに山本由伸、クレイトン・カーショウ、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノーの起用が見込めるドジャースにあっては、大谷に負荷をかける必要がないと言う見方もできる。
実際、ポストシーズン期間中に「投手・大谷」をどう使うかは、解説者からもさまざまな意見が飛んでいる。
米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』のホストを務めるAJ・ピアジンスキー氏は「問題はドジャースの4本柱に入れるかどうかだ。すでにグラスノー、スネル、ヤマモトがいて、カーショウだって調子を取り戻している」と指摘。「だからこそショウヘイの起用法は興味深いよ。チームが『ショウヘイ、もう制限いっぱいだ』と言って、登板を回避させる可能性もある」と論じた。
「リリーフとして起用するのは、ドジャースがDHの権利を失うことになるからできない。そこがルール上のネックなんだ。だからショウヘイは先発するか、登板しないかのどちらかしかできない。クローザーで起用する手もあるけど、そこはもう神のみぞ知るっていう段階だ。それに本気でクローザーで使うなら今から調整しなきゃ無理だ」
大谷の起用法にシビアな見解を語った往年の名捕手は、「言いたくないけど、ヤマモトが初戦に投げるとして、その次がスネル、そしてグラスノーになると思う。そうなったらあとはカーショウになるかもしれない」と予測。あくまで今季のポストシーズンにおいては、二刀流封印の考えを示した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]