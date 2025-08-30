29歳女性・オルカンに月1万円「まだ＋5000円。貯金のほうがよいのでは」NISA1年目のリアル
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（31歳）
▼金融資産
世帯年収：本人400万円、配偶者600万円
現預金：50万円、リスク資産：10万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託10万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
2024年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は「月1万円」。投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本10万円→運用益込10万5000円」と、利益が出ている様子です。
「運用当初はプラス推移であったが、現在マイナス推移が続いてしまっており、運用利益があまりでなくなっている」と説明されています。
積立投資を始めてよかった点として、「毎月決まった額を投資にまわす習慣ができたため、無駄遣いせずに、浮いたお金を貯金や投資にまわすことができる」とコメント。
NISAでも利用ができる「楽天のポイント投資も活用している」とのことで、これから積立投資を始める方へは「少額ずつ無理ない程度で」とアドバイスしておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
29歳・年収400万円会社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は茨城県に住む29歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
29歳・年収400万円会社員女性の思う積立投資のメリット性格的に「すぐに結果を求めてしまうので、長期運用するのが難しい」と語る投稿者。これまで積立投資を続ける中で、「確実に減らない貯金のほうがよいのでは」と悩んだこともあると言います。
