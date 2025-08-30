世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。2025年7月に発表・発売された5Gスマートフォンは6機種。内訳はHONOR 2機種、OPPO 2機種、vivo 2機種。

HONORの「Magic V5」は世界最薄サイズの折りたたみモデル。重量こそサムスン「Galaxy Z Fold7」より2g重いが、厚さは0.1mm薄い。また現時点で世界最大となる8300mAhバッテリー内蔵モデルも投入。OPPOのゲーミングモデルは空冷ファン内蔵タイプを発表、冷却にこだわったモデルだ。vivoの2機種はエントリーユーザーを広げる低価格機となる。

世界最薄サイズの折りたたみ、HONOR「Magic V5」

開いたときは4.1mm、閉じたときは8.8mmという世界最薄サイズを実現した折りたたみモデルがHONORの「Magic V5」だ。なお白モデルのみこのサイズで、他の3色のカラバリは厚みと重量が増している。カメラも5000万画素クラスを3つ搭載と高性能。AI機能も強化。開いた画面では3つのアプリを縦長に切り替え表示できる独特なUIも採用した。

8300mAhの巨大バッテリー内蔵、HONOR「X70」

項目 内容 発表日 2025年7月2日 価格 6999元（約18万5000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Elite ディスプレイ （イン）7.95インチ2352ｘ2172ピクセル、120Hz、5000nits （アウト）6.43インチ2376ｘ1060ピクセル、120Hz、5000nits リアカメラ画素数 5000万広角＋5000万超広角＋6400万3倍望遠 インカメラ画素数 （イン）2000万（パンチホール）＋（アウト）2000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 6100mAh、66W充電（有線）、50W（無線） 5G NR対応バンド 非公開 サイズ 156.8 x 145.9 x 4.1mm（白のみ） / 4.2mm、156.8 x 74.3 x 8.8mm（白のみ） / 9.0mm。217g（白のみ） / 222g

今年4月に8000mAhバッテリー内蔵モデル「Power」を出したHONORから、今度は8300mAhとさらに増量したバッテリーを搭載する「X70」が発表された。バッテリー容量アップながらも厚さは8mmに抑えている。カメラは5000万画素1つと簡素化したが、価格は3万円以下に抑えている。

新たな5G入門モデル、vivo「Y50 5G」

項目 内容 発表日 2025年7月8日 価格 1399元（約2万9000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ディスプレイ 6.79インチ 2640 x 1200ピクセル、120Hz、6000nits リアカメラ画素数 5000万広角 インカメラ画素数 800万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB バッテリー 8300mAh、80W充電（有線）、80W充電（無線） 5G NR対応バンド 非公開 サイズ 161.9 x 76.1 x 7.76mm（128/256GB版）、7.96mm（512GB版）。193g（128/256GB版）、199g（512GB版）

割り切り機能のvivo「Y50」は1000元台前半のベーシックなエントリーモデル。バッテリーは5年間使い続けても80％の容量を維持できるとしている。カメラは1眼だがLEDライトはセルフィーモデルの「S」シリーズ同様、リングライト形状としてデザイン上のアクセントにもしている。なお同型モデル「Y50m」も同時に発表された。

キャリア向けに低価格機を提供するvivo「Y50m 5G」

項目 内容 発表日 2025年7月14日 価格 1199元（約2万5000円）から チップセット MediaTek Dimensity 6300 ディスプレイ 6.74インチ 1600 x 720ピクセル、90Hz リアカメラ画素数 1300万広角 インカメラ画素数 500万（水滴型ノッチ） RAM/ROM構成 4GB+128GB、6GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB バッテリー 6000mAh、40W充電（有線） 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 サイズ 167.3 x 76.95 x 8.19mm。204g

同時発表されたvivo「Y50」とまったく同じモデルが「Y50m」。4GBメモリモデルはなく6GBモデルからを提供、価格はY50と同一であり通信キャリアなど異なる販路で販売される。価格は安いがどちらのモデルもvivo開発のOriginOSを搭載、AndroidベースだがAI機能も強化した。

OPPO初の空冷ファン内蔵モデル「K13 Turbo」

項目 内容 発表日 2025年7月14日 価格 1499元（約3万1000円）から チップセット MediaTek Dimensity 6300 ディスプレイ 6.74インチ 1600 x 720ピクセル、90Hz リアカメラ画素数 1300万広角 インカメラ画素数 500万（水滴型ノッチ） RAM/ROM構成 6GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB バッテリー 6000mAh、40W充電（有線） 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 サイズ 167.3 x 76.95 x 8.19mm。204g

OPPOのゲーミングラインである「K」シリーズが半年ぶりにモデルチェンジ。業界でもめずらしい空冷ファンを内蔵。毎分1万8000回転のファンは冷却効率を20％高め、側面スリットから空気を取り入れ内部の熱をファンから排出できる。なおこのスリットは側面に穴が開いているため、さすがに防塵機能は省かれたが、IPX6 / IPX8 / IPX9の防水に対応している。内部には7000mm2の冷却板も搭載し発熱対策もしっかりしている。

チップセット性能を高めたゲームモデル、OPPO「K13 Turbo Pro」

項目 内容 発表日 2025年7月21日 価格 1799元（約3万7000円）から チップセット MediaTek Dimensity 8450 ディスプレイ 6.8インチ 2800 x 1260ピクセル、120Hz、1600nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万画素白黒 インカメラ画素数 1600万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB バッテリー 7000mAh、80W充電（有線） 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78 サイズ 162.78 x 77.22 x 8.31mm。207g

OPPO「K13 Turbo」のチップセットを上位モデルに交換した製品が「K13 Turbo Pro」である。空冷ファンや実質1眼のカメラなど基本性能は同等。背面デザインはカメラ周りなどを変えている。

項目 内容 発表日 2025年7月21日 価格 1999元（約4万1000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ディスプレイ 6.8インチ 2800 x 1260ピクセル、120Hz、1600nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万画素白黒 インカメラ画素数 1600万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB バッテリー 7000mAh、80W充電（有線） 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 サイズ 162.78 x 77.22 x 8.31mm。208g