95歳まで歩くために鍛えるべき「知られざる筋肉」があった…医師が教える「トレーニング法」

82歳のときに、1025kmのトレイルコースを踏破した垣添忠生さん。国立がん研究センター名誉総長であり、がんの専門家として数々の患者の治療にも取り組んできた。いくつになっても歩ける体をつくるために、垣添さんが意識していることを聞いてみた。

82歳のときに1025kmを踏破

もともと歩くのが好きなんです。2018年には九州から北海道まで、約3500kmを歩いて全国の病院を訪ね、がんサバイバーと対話を重ねました。私自身も大腸がんと腎臓がんを経験したので、「がんになってもここまで元気になれる」と証明したかった。

とはいえ80代を迎えて、長距離を歩ける機会もわずかになりました。最後は青森県から福島県へと続く、「みちのく潮風トレイル」にしようと思っていたんです。2023年6月、82歳のときに1025kmを踏破しました。

1000kmとは言わないまでも、日常生活で問題なく歩くためには下半身の筋力が重要でしょう。私もスクワットや踏み台昇降などを日課にしていますが、もっともオススメするのはつま先立ちとかかと立ちです。

膝と足首をつないでいるのは、腓骨と脛骨という2本の骨。それらの間にあるのが、前脛骨筋という筋肉です。太ももの前面にある大腿四頭筋を鍛えている人は多いものの、実は転ばないためにはこの前脛骨筋が重要です。

前脛骨筋の鍛え方

この筋肉を鍛えるために、私は毎日100回、つま先立ちとかかと立ちを取り入れています。ただしいきなり100回は難しいので、まずは10回から始めてみてください。

18世紀の哲学者カントや、ノーベル賞物理学者シュレディンガーといった天才たちは、歩きながら思索を深めたそうです。よく「歩くと脳が活性化する」と言われますが、私も歩きながら来し方を振り返ったり、未来に思いを馳せたりしています。そうやって考えを巡らせることで、人生がより豊かになるのです。

決して長い距離でなくとも構いません。この機会に、最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

