一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が、30日までにインスタグラムを更新。YouTube新番組のMC就任を発表した。

ストーリーズを更新し、「緊急告知」とうたっている女子大生の投稿をそのまま引用し、同じく告知した。渡邊が紹介したYouTubeチャンネルは、学生団体olly（オリー）が運営するインタビューチャンネル「olly club（オリークラブ）」。「『挑戦する』を文化に」をテーマに掲げ、基本コンセプトは「社会課題に挑むゲストの方々のリアルな覚悟を、学生の視点で掘り下げ、次の挑戦者たちにバトンを渡します」としている。

過去に同チャンネルの動画にも出演していた渡邊は新番組「ON MUTE」（オン・ミュート）のMCに就任。無音にするを意味する「ミュート」された声を拾い上げ、届けるニュース番組だという。渡邊は約1分半の告知動画に、女子大生の司会進行役とともに登場。「言いたかったのに言えなかったこと、何かもやもやしてるけど、うまく言葉にできなかったこと。そういうの、私たちの中にたくさんあると思うんです」と切り出した。

そして「その違和感こそが社会のほころびかもしれないし、誰かがずっと感じてきた生きづらさかもしれない」「正解を探す場所じゃない、白か黒か割り切れない現実にちゃんと向き合う場所です」などと語った。最後に「この番組で伝えたいのは、『違和感に声を』ということ。聞こえていないだけで、消えている言葉がある。私たちはそれをすくい上げていきます」と締めくくった。

渡邊は今年3月にモデルプレスとREAL VALUEが手がけるYouTubeコラボ番組「モデルプレス×REAL VALUEインタビュー」のMCに就任。ゲスト経営者たちへ積極的に質問し、番組を展開していた。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。6月25日には初写真集「水平線」（集英社）を発売。初写真集内では水着姿や下着姿に挑戦している。