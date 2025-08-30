¡ÚÆù²°¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼ò¾ì Mario¡Û²¦»Ò¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆù¿©·Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
²¦»Ò±ØÁ°¤ÎÊâÆ»¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢³ÆÉô°Ì¤´¤È¤Ë»ÅÆþ¤ì¶È¼Ô¤ä½ÏÀ®´ü´Ö¤òÊÑ¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¤äÁÏºî¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤ËÆþÅ¹¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¥Áー¥º¤Î¹á¤ê¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤òÃæ¿´¤ËÁ°ºÚ¤«¤é¼«²ÈÀ½¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í·¤Ó¿´¤â¤¢¤ë!¥ï¥¯¥ï¥¯´¶°î¤ì¤ëÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡ØÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤» 2¿ÍÁ°¡Ù
¤Þ¤º¤ÏÁ°ºÚ¥á¥Ë¥åー¤«¤éÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤È¥æ¥Ã¥±¤Ç¥¹¥¿ー¥È!
¥Ý¥Æ¥µ¥é¡¢¥Ï¥àÀ¹¤ê¡¢»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¥é¥Ú¡¢¾ø¤··Ü¡¢¥¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥ì¥Ðー¤Î¤»¥Ð¥±¥Ã¥È¤Ï½¤ß¤¬¤Ê¤¯ÈþÌ£!Ôä¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¿¥³¤ÎÅâÍÈ¤²¤âÍ·¤Ó¿´ËþÅÀ¤Ç¤·¤¿!
¡ØÆù²°¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¡Ù
¥±¥Ã¥Ñー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»ÝÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿Æù²°¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¡£
Æù¤Î»ÝÌ£¤òÍñ²«¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ð¥±¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë»ö¤Ç¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë°ïÉÊ!
¡Ø°¦ÃÎ¸©»º¥·¥é¥¹¤ÈÄ¹¥Í¥®¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç¡Ù
»³À¹¤ê¤·¤é¤¹¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç¤Ï¡¢¤°¤Ä¤°¤ÄÇ®¡¹¤ÇÅÐ¾ì!
¸üÀÚ¤ê¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Èー¥¹¥È¤Ë¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¤ë¥ª¥¤¥ë¤È¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¤Î»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤·¤é¤¹¤Î±öµ¤¤ÈÄ¹¥Í¥®¤Î´Å¤ß¤¬°î¤ì¤ë´®¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡ßµÀ±àÄÔÍø¥³¥é¥Ü♡ÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ô¥¶¡ÖËõÃãÇò¶Ì¹õ¤ß¤Ä¡×ÅÐ¾ì
»Å¹þ¤ß¤Ë´Ý2Æü!ÞÕ¿È¤Î¥¹¥Æー¥À¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡Ø¥¹¥Æー¥À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ù
Ì¾Êª¤Î¥Ï¥é¥ß¡¢µí¥Ï¥Ä¡¢¥â¥âÆù¤Î3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£
¥â¥âÆù¤â½À¤é¤«¤¯¡¢¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤¬¿·Á¯¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥Ä¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥Ï¥é¥ß!
»Å¹þ¤ß¤Ë´Ý2Æü¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦Ì¾Êª¤Î¥Ï¥é¥ß¤Ï»õÀÚ¤ìÎÉ¤¯½À¤é¤«¤Ç¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Á°È¾¤Ï±ö¤È¤ï¤µ¤Ó¤ÇÆùËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤ò¡¢¸åÈ¾¤ÏÏÂÉ÷¥¹¥Æー¥¥½ー¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËþÂ¤Î°ì»®¤Ç¤·¤¿!
¤¿¤Ã¤×¤ê¥Áー¥º¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î»Ý¤ß¤¬Íí¤àÇ»¸ü¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é
¡Ø¼«²ÈÀ½¥Ùー¥³¥ó¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¡Ù
Äù¤á¤Ë¤ÏÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¥á¥Ë¥åー¤«¤é¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤òÁªÂò!
Íñ²«¤ò¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Áー¥º¤¬¼þ¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¤½¤½¤ë¸«¤¿ÌÜ¡£
ßîÀ½¹áË¤«¤Ê¼«²ÈÀ½¥Ùー¥³¥ó¤Î»ÝÌ£¤È¡¢¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤¬Ì¥ÎÏ!
Á°È¾¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ³Ú¤·¤àÇ»¸ü¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¤Ç¤·¤¿¡£
¥Áー¥º¤ÎÍ¾±¤¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¤È¤í¤±¤ë¼«²ÈÀ½¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡Ø¼«²ÈÀ½¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ù
À¸ÃÏ¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹!
¤È¤í¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¥Áー¥º¤Î¿¼¤ß¤È»ÀÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
ºÇ½é¤Ë¹¤¬¤ë¥³ー¥Òー¤Î¹á¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Áー¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤°¤Ã¤È²¡¤·´ó¤»¡¢¸åÌ£¤Þ¤ÇÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°¤Î¼ò¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÞ¯Íî¤ÊÅ¹Æâ
Å¹Æâ¤Ï1³¬¤«¤é3³¬¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢1³¬¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤È¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ç¾¯¿Í¿ô¸þ¤¡£
2³¬3³¬¤Ï¿Í¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸Ä¼¼ÍøÍÑ¤â½ÐÍè¤¿¤ê¤È¿§¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÍøÍÑ½ÐÍè¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦½»½ê¡¡ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò1-5-12 KM¥Ó¥ë1～3F
¡¦²Á³ÊÂÓ¡¡3,000～4,000±ß
¡¦ºÇ´ó±Ø¡¡¡Ø²¦»Ò¡Ù
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ÆîËÌÀþ¡Ø²¦»Ò¡Ù±ØÅÌÊâ4Ê¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:30～22:30
¡¦ÄêµÙÆü¡¡¤Ê¤·