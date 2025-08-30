お笑い芸人の藤井隆さんとタレントの井上咲楽さんがMCを務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜・午後0時55分）。8月31日の放送では、初対面から3日連続でお泊まりデートをしたという“ちょっと変わった出会い”の夫婦が登場します。どうもピュアでワン＆オンリーな夫に、妻が惹かれてしまったようです。



【写真】プロポーズの内容も「なんか変」…MCを絶叫させてしまった新婚さんの2人

番組ではMCの2人が就任3年を記念し、5週にわたり全国3都市をめぐるサンキューツアーを展開中です。4週目の今回は大分県宇佐市を訪問し、全国におよそ4万社ある八幡社の総本宮とされる「宇佐神宮」の能楽殿で新婚トークが行われました。



VTRで紹介された2人の新居は、宇佐市内の田園風景のなかにある3LDKの2階建て。1匹の子犬と2匹のウサギと暮らすには十分な広さで、裏庭には自家菜園まであります。それでいて賃貸で家賃は6万円とのこと。井戸水を使って水道代がかからないのも田舎暮らしならではです。



夫のピュアさを信じて

マッチングアプリで出会ったという2人ですが、妻は「言うことなすことなんか変」な夫に惹かれてしまったといいます。メッセージや電話で何度かやり取りを重ね、初デートの日を決めたところで、夫は「僕の家でご飯を食べよう」と提案。まさかの内容にMCの2人もドン引きしましたが、電話の際に正座して待ち、ワンコールで出る夫のピュアさを信じた妻は訪問することに。夫によれば、夜しか会えない勤務形態に加え、コロナ禍でお店も閉まっていたため「カレーを作るから一緒に食べよう」と誘ったのだそうです。



しかし夫はかなりの料理下手。手際が悪く、結局9割は妻がつくったといいます。いざ一緒に食べ始めると夫は突然黙り込み、涙を流し始めたそうです。共働きの両親のもとで家族と食卓を囲む機会が少なかったからだといいますが、「聞いてないなら怖い」とMC2人はさらにドン引きしてしまいます。



さらに妻が帰り支度を始めると、再び黙り込み「夜も遅いから泊まっていきなよ」と再びまさかの提案。MC2人は展開に怯えますが、「本当に優しさで言っているのかも」と思い始めた妻は泊まることを決めました。夫は恋愛本やGoogle検索を参考に「付き合ってからじゃないとその先はダメ」と考えていたため悶々としつつ朝を迎えたそうです。



連日の涙を見た妻は…

そして2日目も夕食を一緒につくって食べて泊まることに。3日目の朝、妻がお弁当を用意しようと、卵焼きを作っていたところ、起きてきた夫はまたも涙を流しながら卵焼きを食べたといいます。そんな連日の涙を見て妻はますます惹かれていき、その夜、ついに「ベッドに来ていいよ」と声をかけました。寒い12月、掛け布団もない固い床に眠る夫が可哀想だったからだといいますが、そもそも初対面から3日連続で泊まる妻こそが「なんか変」。夫が交際を申し込むと「まさかのOK」だったそうですが、「3日も泊まられたら普通は確信する」とMCから総ツッコミを喰らうのでした。



交際開始から3年が経ち、妻の誕生日に湯布院のレストランへ。いよいよプロポーズとなりますが、「そのときの気持ちを共感してもらいたい」と、MC井上を相手に再現することに。渡されたのは贈答用のカステラ。ところが中を開けた井上は絶叫する事態に。さらにはとんでもないブーケまで登場する「なんか変」なプロポーズに、MC2人も苦笑いでした。