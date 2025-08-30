お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）せいや（32）が、29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）とフリーアナウンサー今川菜緒（28）の真剣交際に言及した。

写真週刊誌「フライデー」の公式X（旧ツイッター）や公式サイトなどが28日、2人の熱愛を報じた。

せいやが「リリーさん、アナウンサーさんと同棲してる？」と切り出すと、粗品は「岡山で共演したらしいな。いいなぁ。夢あるというか。ちゃんと芸能人してるな、リリーさん」とコメントした。

そしてせいやが「リリーさんもいよいよ結婚かもな」と言うと、粗品も「熱愛出ましたね。色男、色男言うてたけどな」と同調した。

さらにせいやが「リリーさんは結婚せんかなと思ったけど」と語ると、粗品は「生涯独身？」と返答。続けてせいやが「見取り図さんもええ年やもんな（相方の盛山晋太郎は39歳）。四十何歳。四十代でしょ」と年齢に触れると、粗品は「マジで？ え？ ホンマすか？ そうなん？ リリーさん？ 全くイメージないわ」と驚きの声を上げた。その上で「めでたいね」と祝福した。

リリーは、吉本興業でも屈指の“モテ男”として知られる。今川は、リリーの故郷である岡山でアナウンサー業を務めていた時期があり、関係者によると、仕事で一緒になって以降、親密度を深めたという。双方の事務所は「プライベートは本人に任せております」とコメントしている。