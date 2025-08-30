¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©

º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÐ§¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©

¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥¹¥¿¥ß¥ÊÐ§¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡©

¡¦¡Ö¥¹¥¿¥ß¥ÊÐ§¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä


¡¦1°Ì ¡Ä ¤¦¤ÊÐ§ 54%
¡¦2°Ì ¤«¤ÄÐ§ 22%
¡¦3°Ì µíÐ§ 13%
¡¦4°Ì ÆÚ¥­¥à¥ÁÐ§ 12%

¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ

21,573É¼




¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©


º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

´ÊÃ±¥Ô¥ê¿É¡ªÆÚ¥­¥à¥Á¤ÈÇ¼Æ¦Ð§ ¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤´ÈÓ(¿æ¤­¤¿¤Æ) ÃãÏÒ 2~3ÇÕÊ¬
ÆÚ¤Ò¤­Æù 100g
<Ä´Ì£ÎÁ>
  ¼ò ¾®¤µ¤¸ 1
  º½Åü ¾®¤µ¤¸ 2
  ¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 2
  ¥·¥ç¥¦¥¬(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1/2ÊÒÊ¬
  ¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1
ÇòºÚ¥­¥à¥Á 100g
Ç¼Æ¦ 2¥Ñ¥Ã¥¯
¥Í¥®(¹ï¤ß) Âç¤µ¤¸ 2
²¹ÀôÍñ 2¸Ä

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢ÇòºÚ¥­¥à¥Á¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Î¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

2¡¢Ç¼Æ¦¤Ï¹ï¤ß¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢·Ú¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£



¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢ÆÚ¤Ò¤­Æù¤ÏÊ¬ÎÌ³°¤Î¥µ¥é¥ÀÌý¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ½Áµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£



2¡¢´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤Ã¤Æ(1)¤ò¤«¤±¡¢¤µ¤é¤ËÇòºÚ¥­¥à¥Á¡¢Ç¼Æ¦¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¤ë¡£



(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)