ヒヤリとしたのは六回の攻撃中だった。佐藤直の二盗成功で2死二塁となった直後。2ボール1ストライクから打って出た牧原大が、左太ももに自打球を当てた。

その瞬間、牧原大は苦悶（くもん）の表情を浮かべながら、ひざまずいた。三塁側ベンチからはトレーナーが即座に駆け寄った。この試合では8号2ランを放っていた近藤が四回の守備から途中交代するアクシデントに見舞われていたこともあり、嫌な予感がした。

幸いにも大きなけがにはつながらなかったようで、牧原大は試合終了まで出続けた。試合後も「全然大丈夫」と白い歯を浮かべていた。約2カ月ぶりに1軍復帰した栗原と入れ替わるような負傷につながらなかったことで、一安心だ。

現状のチームに牧原大は欠かせない。この日も二回に二塁打を放ち、連続試合安打を「15」に伸ばした。「4番から始まる攻撃で、2死走者なしで回ってきたので、何とかしなきゃと」。思い通りに好機を演出すると、続く栗原の中前打で先制のホームを踏んだ。結局、この1点が勝利につながる決勝点となった。

打率4割7厘の8月の月間安打は35本となり、2018年8月にマークした自己記録に並んだ。「どうせなら記録更新したいですね」。その思いを8月残り2試合にぶつけ、チームも勝利に導くつもりだ。 （石田泰隆）