全国で訪日客（インバウンド）の増加が続く。九州も勢いを持続しており、経済効果を広く波及させる戦略に知恵を絞りたい。

政府観光局によると、1〜6月の訪日客数は過去最多の2151万人だった。前年を20％ほど上回り、年間4千万人を超える可能性が高い。

九州は上半期の速報値で283万人に上り、これまで最多だった2018年の511万人を上回るペースだ。

訪日客が宿泊や食事、買い物に使った金額は、24年に8兆円を超えた。観光業は裾野が広く、地域経済や雇用に与える効果が大きい。東京、富士山、京都・大阪の「ゴールデンルート」を巡る訪日客を九州にも引き寄せたい。

受け入れ拡大に向け、いくつかの課題を解消しなくてはならない。まず福岡一極集中の是正だ。

九州を訪れる外国人の宿泊先は60％が福岡県で、佐賀、宮崎両県は2％に満たない。福岡から各地への周遊を促す旅行商品の充実、観光資源のPRに工夫が必要だ。

国際線の差も大きい。福岡空港と、近隣で半導体企業の進出が活発な熊本空港は、新型コロナウイルス禍前の便数を上回っているが、それ以外は回復が遅れている。

航空機の誘導や手荷物運搬を担う従業員の不足など、要因は明確だ。官民で対策を急ぎたい。

九州の訪日客を国・地域別に見ると韓国、中国、台湾、香港で90％近くを占める。政治や経済の情勢変化で、中国や韓国の旅行者が急減したことが過去にあった。欧米やオーストラリアを加え、偏りをなくすのが理想だ。

観光消費が旺盛な富裕層の取り込みも進めたい。1回の訪日で100万円以上を使う人は増加傾向にあり、消費総額は1兆円に達する。富裕層はより大きな経済効果をもたらし、地域のブランド力向上にもつながる。

富裕層はスキーリゾートの北海道ニセコ地域や東京、京都に集中している。九州にも外国人が魅力を感じる自然、温泉、食、伝統文化が豊富にある。旅先に何を求めるかを的確に把握し、効果的に情報を発信したい。

九州観光機構の役割は重要だ。20年前の設立以来、九州の各県と事業者が資金や人を出し合い、一体となって観光客誘致に取り組んできた。

訪日客を増やすための課題は熟知しているはずだ。富裕層を含め、多様な国々の人に九州を売り込む司令塔機能を強化してほしい。

政府は26年度から5年間の観光立国推進基本計画を策定している。「30年に訪日客6千万人、消費額15兆円」の目標を達成するには地方への分散が鍵になるだろう。

観光客が急増し、交通混雑やごみの散乱で住民生活に支障を来す問題（オーバーツーリズム）もある。誘客と規制のバランスを取りながら最適な対策を探りたい。