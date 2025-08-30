再スタートの一戦で結果を出した。右脇腹痛から約2カ月ぶりに復帰したソフトバンクの栗原だ。「7番・三塁」で先発出場。二回2死二塁の好機で打席が回ってきた。

「緊張したけど、何とか先制点をという気持ちが上回った」。ロッテのボスが外角低めに投じた148キロを中前にはじき返した。先制の適時打となり、一塁ベース上ではほっとしたような顔で小さく左の拳を握った。

オープン戦で守備の際に右脇腹を痛め、開幕に間に合わなかった。4月中旬に復帰後も打撃が上向かず、7月頭には同じ箇所を再び痛めて戦列を離れた。「（1軍に）戻ったときに戦力になれるのか」。けが、不安と闘った約2カ月だった。

久しぶりの1軍戦では緊張を隠せなかった。三ゴロを処理した初回は、ふくらはぎがつったという。ショートバウンドしてしまった送球を一塁手の中村が好捕してくれたおかげで何とか落ち着けた。この日は3打数2安打で四球も選んだ。小久保監督も「いい活躍だった。（中村）晃に感謝ですね」と頬を緩めた。

三回には近藤が貴重な追加点となる8号2ランを放つなど、先発の上沢をもり立てた。その近藤が四回の右翼守備から途中交代。試合後の近藤は「左（の脇腹）に違和感があって。大事を取ってという感じ」と症状を明かし、球場を後にした。

それでもチームは4連敗の後、2連勝とした。これで70勝に到達。シーズン終盤を迎え、帰ってきた栗原がラストスパートの勢いを加速させる。

（大橋昂平）