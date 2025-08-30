¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï¸©¤¬ÄÂ¾å¤²ÆÈ¼«»Ù±ç¡¡Áí³Û108²¯±ß¡¢ÊäÀµÍ½»»°Æ
¡¡ÂçÊ¬¸©¤Ï¡¢Áí³Û108²¯3378Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¡¢9·î4Æü³«²ñ¤Î¸©µÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢²þÄêÉý¤òÄ¶¤¨¤ÆÄÂ¾å¤²¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤¬¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¤Ë¸©ÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë»ö¶È¤Ë3750Ëü±ß¤ò·×¾å¡£¸©È¯Ãí¤Î°ÑÂ÷¶ÈÌ³¡ÊÀ¶ÁÝ¡¢·ÙÈ÷¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÀÌó¸å¤ËÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ«Ì³Ã±²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÑÂ÷´ü´ÖÃæ¤Ç¤â·ÀÌóÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëÄÂ¶â¥¹¥é¥¤¥ÉÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»1²¯189Ëü±ß¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÆâÏ¢·È¤Ç¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡ÖÃÜ»º¥¯¥é¥¹¥¿¡¼·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüÅÄ»Ô¤ÎÍÜÆÚ¾ì2¥«½ê¤ÎÃÜ¼Ë¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë½õÀ®¶â7²¯600Ëü±ß¤â·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Î²ñ´ü¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¡£ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ï10Æü¡£°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ï11¡¢12¡¢16Æü¡£¡¡¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë