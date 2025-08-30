日田信用金庫と日本政策金融公庫別府・大分両支店、日田商工会議所、日田地区商工会は29日、日田地域で大雨をはじめとする自然災害や新たな感染症の流行といった想定外の事態が起きた際、地元事業者に円滑な金融サービスを提供するための業務連携の覚書を締結した。非常時に協力することで、事業者の災害からの復旧や資金繰りを後押しする。

災害が発生した直後、融資の申し込みが殺到する事態を避けるため、それぞれが持つ融資や貸し付けの制度を紹介。当面の融資をつないだり、連携して融資したりして、事業者に対し迅速に資金提供する。

覚書には、合同で事業者向けの融資相談会を開くことや、出張中の職員が被災した場合にそれぞれの施設を一時避難先として提供し合うことなども盛り込んだ。商工団体が加わることで、地元の被災状況や融資のニーズも詳しく把握できるという。

日田市三本松の日田商議所であった締結式で、日本政策金融公庫別府支店の武藤純司支店長は「日田は大雨災害が毎年のように発生している。業務連携で早期の事業者支援、災害復旧に貢献したい」とあいさつ。日田信金の梶原智敏理事長は「（非常時は）単独での金融サービスの提供に限界がある。力を合わせ、有事でも事業者が事業継続できるようにしたい」と述べた。 （稲葉光昭）