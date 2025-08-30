¡Î·§ËÜ¸©¡Ï½©¤ÎÌ£³Ð¡¡¥¯¥ê¡¡¾å¼Á¤Î¼Â¤Ë¡¡»³¼¯»Ô¤Ç½Ð²Ù»Ï¤Þ¤ë
¡¡½©¤ÎÌ£³Ð¡¢¥¯¥ê¤Î½Ð²Ù¤¬º£·î²¼½Ü¤«¤é¡¢À¾ÆüËÜ°ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤Î¥¯¥ê¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤¬ÏÂ·ª¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¥¯¥ê¥Ö¡¼¥à¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤ÏµÆ¼¯¡¢¼¯ËÌÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢JA¼¯ËÜ¥¯¥êÉô²ñ¤Î513¿Í¤¬Ìó550¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ë¡£À¸»º¼Ô¤Ï½Ï¤·¤Æ¼«Á³Íî²¼¤·¤¿¥¯¥ê¤ò²Ð¤Ð¤µ¤ß¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä½¸¤á¡¢¥¤¥¬¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤ÆÁª²Ì¾ì¤Ë±¿¤Ó¹þ¤à¡£µÆ¼¯ÃÏ¶è¤Ç¤Ï28Æü¡¢¤ï¤»ÉÊ¼ïÌó650¥¥í¤¬ÈÂÆþ¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤¬Âç¤¤µ¤Ê¤É¤ÎÁªÊÌºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡JA¼¯ËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÕÀè¤ÎÄã²¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¤¬1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢¸÷Âô¤ÈÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¾å¼Á¤Î¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð²Ù¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï9·î²¼½Ü¤Ç¡¢Áí½Ð²ÙÎÌ¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î360¥È¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¯¥êÉô²ñ¤Î¿ùÉÙÃËÉûÉô²ñÄ¹¡Ê67¡Ë¤Ï¡ÖÂç±«¤ÎÈï³²¤â¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥êËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë
