核軍縮問題に関する国際会議への参加など昨年12月から活動してきたナガサキ・ユース代表団13期生の大学生6人が27日、長崎市の長崎大文教キャンパスで活動終了の報告会を開いた。米ニューヨークの国連本部で会議を傍聴した経験や、6人による議論が9カ月間で9090分に上ったことなどが紹介された。

メンバーは4月28日から5月2日に国連本部であった核拡散防止条約（NPT）再検討会議に関する会議を傍聴。場外の会場を借り、自分たちでイベントを主催して「核抑止力に頼る安全保障や軍事産業の代替案」をテーマに10カ国を超える若者と英語で議論した。

報告会にはオンラインを含めると59人が参加した。メンバーの一人、今村陽さん（20）＝長崎大多文化社会学部3年＝は、熊本市出身の自身が核兵器廃絶について考えたことに触れ、「平和への取り組みは広島や長崎に限らず、誰でも関わることができる。日本の若者の果たす役割が想像以上に大きな力なのだと知った」と話した。

ナガサキ・ユース代表団は県、長崎市、同大でつくる協議会が任命。13期生は「戦後80年を迎える今もなぜ核兵器がなくならないのか」をテーマに取り組んだ。 （鈴鹿希英）