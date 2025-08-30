¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏºÆÀ°È÷¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¸ø³«¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¡¡Ä¹ºê»ÔÄ¹¡ÖºÆÇÛÃÖ¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡×
¡¡Ä¹ºê»Ô¤Ï29Æü¡¢±º¾åÀî±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂ¸ø±à¡ÊÆ±»Ô¾¾»³Ä®¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀßºÆÇÛÃÖ·×²è¤ò½ä¤ê¡¢´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÄêÎã²ñ¸«¤ÇÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤¦À°È÷¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£·×²è¤Ï¡¢¸©¤¬·×²è¤¹¤ëÆ±»Ô¤È»þÄÅÄ®¤ò·ë¤Ö´´ÀþÆ»Ï©·úÀß¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø±àÆâ¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ò1¡¦5¥¥íÆî¤Ë¤¢¤ë¸½ºß²òÂÎÃæ¤ÎÃæÉô²¼¿å½èÍý¾ìÀ×¡ÊÆ±»ÔÌÐÎ¤Ä®¡Ë¤Ë°ÜÀß¤·¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡¡»ÔÌ±Áí¹ç¥×¡¼¥ë¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Î¾ì½ê¤ËºÆ·ú¤¹¤ë¡£¥×¡¼¥ë¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¾ì¤òÀß¤±¤ë¡£¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤È¸©±ÄÌîµå¾ì¤Ï¸½ºß¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÆÀ°È÷·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈïÇú¼ÔÃÄÂÎ¤«¤é¡ÖÇú¿´ÃÏ¤Ë¶á¤¯¡¢ÃÏÃæ¤Ë°ä¹ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹©»ö¤Ç·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë