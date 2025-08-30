被爆80年の長崎平和祈念式典の日は朝から強い雨だった。正午頃まで特に非常に激しい雨の予報だったので心配したが、被爆者の合唱団のコーラスが響いて式典が始まる直前に雨がやみ、空が少し明るくなって不思議な気がした。

原爆死没者の名簿が奉安された。昨年、94歳で亡くなった母の名も記載されている。被爆者も10万人を切ったと思い出し、名簿の奉安もどれくらい続くのかと思った。被爆者の体験は伝えられたろうか、80年という長い時間をかけて、それは人間の経験になったのか……。ぼんやりそんなことを考えていた。

被爆体験と言うが、被爆経験とはあまり言わない。「体験」と「経験」の違いは自分でもぼんやりしているのだが、哲学者で、フランス文学者の森有正の経験に関するいくつかのエッセーを思い出す。

森有正は祖父が初代文部大臣の森有礼、祖母の父は岩倉具視という家系に生まれ、39歳の時にフランスに留学、そのままパリに住み、執筆活動を続け、戦争や戦後日本の平和についても書いた。

彼のエッセー「遙かなノートル・ダム」の「ルオーについて」は画家の話だが、印象深いエピソードが記されている。

戦時中、幼い子どものいる家族を信州に疎開させていて、月に1、2度、彼は会いに通ったという。山の中の小学校で2人の全盲の少年が連れてこられた。

少年たちはラジオで一度聞いただけで流行歌もオーケストラも覚えて演奏できる「音楽の天才」と紹介され、実際にピアノで数曲を奏でてくれた。

森も子どもの頃からピアノを習った奏者で、バッハの曲を弾いた。

「私はその時の少年達の表情を忘れることができません。いつまでたっても、夢見るようにだまっているのです。そしてもう一度聞きたいと申しました」

戦争中の軍歌や歌謡曲、オーケストラといった曲を聞いてきた音楽の天分に恵まれた少年たちにはバッハの音楽はまったく別の世界の啓示だったのだろう。

森はその少年たちの表情から「本当の経験の締結に立ち会っていたような」気がすると後に書いた。彼らがその後、耳がよいので敵機の来襲を探知する防空監視人に採用されたような話を聞いたという。

今となっては事実を確かめようもないが、戦後、少年たちがどう生きたのだろうと思う。天上から響くようなバッハの音楽を聞きたいと切望した全盲の少年たちが、迫りくる恐怖の爆音に必死に耳を澄ませないではいられないのも戦争体験なのだ。

被爆80年の夏、今年は「クスノキ」の合唱を何度か聞いたせいだろうか、澄んだ声とメロディーが今でもふっと耳によみがえってくることがある。

せいらい・ゆういち 1958年長崎市生まれ。2001年「聖水」で芥川賞、07年「爆心」で谷崎潤一郎賞。元長崎原爆資料館長。同市在住。