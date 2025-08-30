¡Îº´²ì¸©¡Ï°ËËüÎ¤»Ô¤Î»ºÇÑ½èÊ¬¾ì·×²è¡¡µÄ²ñ¤Ë½»Ì±ÅêÉ¼Í×Ë¾½ñ¡¡»ÔÌ±ÃÄÂÎ
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¹õÀîÄ®¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Ê¤É¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¾ì·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤ÎÃÄÂÎ¡Ö°ËËüÎ¤¤Î¼«Á³¤È´Ä¶¤ò¼é¤ë²ñ¡×¤Ï29Æü¡¢·×²è¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¾òÎãÀ©Äê¤òµá¤á¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÃæ»³¸÷µÁµÄÄ¹¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ê¤¤¤«ÈÝ·è¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ä¾ÀÜÍ¸¢¼Ô¤Ø¤Î½ðÌ¾½¸¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ç¤â½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Í×Ë¾½ñ¤Ç¤Ï¡Ö·×²è¤¬ÃÏ¸µ¹õÀî¡¦ËÒÅçÎ¾Ä®Ì±¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»ö¶È·èÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ÔÌ±¤Î°Õ»×¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½»Ì±ÅêÉ¼¤ÎÊýºö¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢9·îÄêÎã²ñ´üÃæ¤Î¾òÎã°ÆÈ¯µÄ¡¢ºÎÂò¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ»³µÄÄ¹¤Ï¡ÖÍ×Ë¾¤Ï³ÆµÄ°÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ÄêÎã²ñ¤Ç¤ÏÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤ËÅº¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¼é¤ë²ñ¤ÎÂ¼¾å·òÉ×²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß·×²è¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿¸å¤âµÄ²ñ¤È¤·¤ÆÉ½Î©¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éº£²ó¤ÎÍ×Ë¾½ñÄó½Ð¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö10·î¤Ë¤Ï·úÀßÃå¹©¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¸µ¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·×²è¤Î±ä´ü¤äÃæ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ËËüÎ¤»Ô¤ÏÆ±Æü¡¢¹õÀî¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç9·î12Æü¸á¸å7»þ¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë2²óÌÜ¤Î»ÔÌ±ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤ÎÍè¾ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ÇÍâ13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¤â³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡¡Ê»å»³¿®¡Ë