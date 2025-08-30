31日に市長選が告示される佐賀県多久市は、県内10市で最も人口が少なく、人口減や高齢化が進む。商店やスーパーの撤退も相次ぎ、暮らしに影を落とす。待ったなしの課題が山積している中、市民は「住民の暮らしを守りながら、自然や観光など多久市の魅力を生かした市政を」と望んでいる。 （才木希）

今月下旬の夕、JR多久駅にほど近い「京町商店街」（北多久町）。人影はなく、道路の両脇にシャッターの降りた店舗がずらりと並んでいた。

住民によると、商店街は炭鉱産業で人口が増加したのを背景に1955年ごろに誕生。全盛期はスーパーや書店など約40店舗以上が営業していたという。

72年の炭鉱閉山を機に客が減り、店主の高齢化や新型コロナウイルス禍の影響もあり、今では営業するのは5店舗ほどになった。70代の女性店主は「今はお客さんが1人も来ない日もある。商売あがったり」。

◇ ◇

人口は1960年の4万5627人をピークに右肩下がりで、今年7月時点の推計人口は1万6874人と約3分の1にまで減った。高齢者人口も増えており、高齢化率は市全体で39・1％、西多久町は49・1％となる。昨年に民間組織「人口戦略会議」が公表した「消滅可能性都市」には、県内の市で唯一、多久市が含まれた。

かつて市内には衣類量販店やファミレスチェーンもあったが人口減などを背景に10年ほどで撤退。昨年、多久町にあった地域密着型のスーパーが閉店した。

市は本年度から子育て・若者世帯が市内で住宅を取得する際の定住奨励金の100万円への増額や、第2子以降の保育料無償化などでてこ入れを図るが、効果は未知数だ。

◇ ◇

こうした中、市が交流人口増加など地域活性化の拠点としているのが北多久町の温泉宿泊施設「天山多久温泉TAQUA（タクア）」。経営不振で閉館していた施設の土地建物を市が取得し、約18億円かけて改修。長崎市の業者に10年間無償で貸し出す形で18年にオープンした。

福岡と長崎の中継地点として、長崎自動車道多久ICから車で約10分という立地を生かし利用客増を図っているが、昨年度は約9万1千人と、オープン当初の約10万7千人（19年度）を下回る。市は「市と運営業者双方が危機感を持ってこの局面を乗り越えていかなければいけない」とする。

多久市区長会の伊川照明会長（77）は「人口は増やせない、という前提に立った施策が必要。自然の豊かさや、（日本三大孔子廟（びょう）の）多久聖廟などといった地域の魅力を県内外にアピールしてほしい」と話している。