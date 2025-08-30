°ÜÆ°¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È!?¡¡¥¢¥á¥ê¥«Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¡ÈÄ¶¥¨¥ê¡¼¥ÈÂÔ¶ø¡É¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÔÊÂ»á¤â¾×·â
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖFOOT¡ßBRAIN¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë2¡¦35¡Ë¤¬28Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Îà¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñá¤òÆÃ½¸¡£³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î¤ËÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡£¤½¤³¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ÏÊÆ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÀºÄÌ¤·¡¢FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¹ñºÝÉô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæÂ¼ÉðÉ§»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾¡Â¼À¯¿®¤ä¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÔÊÂÉÒ»Ë»á¤é¤ËÊÆ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï²áµîºÇ¹âÄ¬¤À¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿Íµ¤¤¬Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤â¾å¾ºÃæ¤À¤È¤·¡ÖµîÇ¯¤«¤é¼«Ê¬¤â¥³¡¼¥Á¤òÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£Î©Âç³Ø¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£Å·Á³¼Ç¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢°ÜÆ°¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾¡Â¼¤äÅÔÊÂ»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¤Ä¡¼¡¼¡¼¡¼!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£Â³¤±¤Æ¤½¤Î´Ä¶²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ì°®¤ê¤ÎÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢25¡Á27Ì¾¤Î¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¸Ä¡¹¤Î¼ÂÎÏ¤Ë±þ¤¸¤¿¾©³Ø¶â¤ò»Ùµë¤µ¤ì¤ë¹¥ÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾©³Ø¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î³Ø¹»¤Ç°ìÈÖ¤â¤é¤¨¤ë»Ò¤Ï600Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó¾¡Â¼¤äÅÔÊÂ»á¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¤Ä¡¼¡¼¡¼¡¼!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡£¾©³Ø¶â¤¬¡È¹â³Û¡É¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¸µ¡¹¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Î³ØÈñ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤¬¤¢¤ëÇØ·Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Ï3Ê¬¤Î1¤¬Î±³ØÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡£ºÇ¶á¡Ê³¤³°¤Ç¡ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤«¤é¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤àÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤¹¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤È¤«18ºÐ¤Ç¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÃÃ¤¨Ä¾¤·¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥óÁª¼ê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ËÍè¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æº£¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¤Ï15Ç¯¤ËÊÆ¥¦¥§¥¤¥¯¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏMLS¤ÎNY¥·¥Æ¥£¡¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é¡¢¥ê¡¼¥º¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç³èÌö¡£º£µ¨¤ÏÅÄÃæÊË¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£