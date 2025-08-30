【ギャグ漫画】体重が増えてショックを受ける女性→意外な減量方法にマジで爆笑！【作者に聞く】
【漫画を読む】体重が増えていて驚く女性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に計測中に体重が変わった経験についても話を聞いてみた。
お風呂上りに体重を測ろうと、体重計に乗る女性。体重が減っていると思っていたが、いざ測ると予想以上に増えていることにショックを受けてしまう…。女性はまるで魂が抜けたかのように残念がる。そしてあらためて体重計を見てみると、なんとさっきより若干減っているのであった。
――のぞみわたるさん自身、計測中に体重が変わった経験はありますか？
今のところないですね。体重計に乗るときはいつも口を閉じて魂が抜かれないようにしているので。
■残念な店員の仕事ぶり
アパレルショップで女性店員におすすめのカーディガンを聞く男性客。すると店員は『はい、カーディガンですね』と言って、カーディガンを探しに行く。そして「在庫処分」と書かれたワゴンの中からブルーのカーディガンを見つけてきた。店員の仕事ぶりを見て、残念に思う男性客であった。
今回は『のぞみわたるのギャグ漫画』の2作品を紹介した。仕事などでストレスを抱えている人も、ギャグ漫画を読んでストレスを吹き飛ばそう！最近なんだか笑えてないと思うなら、この機会にぜひ一度読んでほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
