本日8月30日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。

今回の放送内容をご紹介！

■活動歴16年！年間1000個のアイスを食べる“アイスパッケージコレクターの神”

47都道府県を回り、年間1000個のアイスを食べ、パッケージを全て保管しているアイスマン福留さん。コレクションされた1万点以上のパッケージから、誰もが知るアイスの誕生秘話を解説！昔の貴重なパッケージにヒロミ＆孝太郎の興奮が止まらない！

さらに、“神”が厳選した絶品ご当地アイスをご紹介！

■明治39年創業の老舗が誇る“神・冷やし中華”

タクシードライバーの卵だという男性が教えてくれた神様は、東京・神保町で最も古い中華料理店とされる「揚子江菜館」の冷やし中華！日本の象徴である富士山を全10種類の具材で表現し、2年がかりで開発した秘伝のタレがかかった冷やし中華は夏だけでなく1年中食べられるのだそう。

他にも、100種類以上あるメニューの中には池波正太郎を筆頭に数々の著名人が愛した人気メニューが！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：藤粼一成 劉雅莎

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/

