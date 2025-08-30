◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第２日（２９日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

４６位で出たルーキーの青木香奈子（２５）＝マイナビ＝が、涙の１１試合ぶり予選突破を果たした。自身初のボギーなしで４バーディーを奪い、ツアー初の６０台となる６９をマーク。通算５アンダーで、トップと３打差の７位に浮上した。３月のＶポイント×ＳＭＢＣの１３位を上回る自己ベストフィニッシュへ、週末を存分に戦う。６８で回った大出瑞月（２７）＝ノットグローバルホールディングス＝ら３人が、８アンダーで首位に並んだ。

大粒の雨に打たれながら、青木が晴れやかに笑った。最終１８番。３メートルの上りスライスを読み切りバーディーで締めた。「後半に入るくらいから予選通過をめっちゃ意識しちゃったけど、難しい１１番でバーディーを取れたことが弾みになった」。７位で５月のパナソニックオープン以来３か月ぶりの決勝ラウンドに進出した。

プロテストを昨年６度目の挑戦で合格。ルーキーイヤーの今季は苦戦が続いている。前週のＣＡＴレディースが一つの転機になった。「串田雅実キャディーが勇気づけてくださって。成績は出ていなかったけど『悪いゴルフしてないよ』と言ってくださって…」と言葉をつまらせ、涙を浮かべた。予選落ちが決まった２３日、練習場に直行し１００ヤード以内を中心に、２時間打ち込み自信を取り戻した。

「土日がずっと休みだったので暇というか。どうやったら予選を通過するんだろうと悩んでいた」というこの３か月。２キロ減った体重を取り戻すため、現在は増量に取り組んでいる。初日のプレーを終えると函館市内のスープカレーの人気店に向かい、具だくさんライス大盛り激辛カレーをたいらげた。「失うものはない。思いっきり楽しくプレーしたい」。週末にギャラリーの前でゴルフをできることが、たまらなくうれしい。（高木 恵）