Ｊ１で１３位の清水エスパルスは２９日、ホーム・鹿島戦（３１日）に向け三保で一部非公開調整した。２位に付ける強敵との一戦はＤＦ金眠泰（３１）、ＤＦマテウス・ブルネッティ（２５）がそろって出場停止となるピンチ。代わって２試合ぶりの先発が濃厚な住吉ジェラニレショーン（２７）は「集中を切らさずやりたい」と、ＤＦラインを引き締め４試合ぶりの白星を呼び込む構えを示した。

どんな窮地でもやるべき仕事を果たす。清水は助っ人コンビの不在で最終ラインの再編は必至。２試合ぶりにスタメン復帰することが濃厚な住吉は「前半戦でやってきたメンバーがいるし、どうのこうの（焦ること）はない」と強調した。

５月のアウェー戦は０―１で敗れた。シュート数は１４―１０。臆することなくボールを奪い、内容では確実に上回ったが鹿島のしたたかさに屈した。「良くなくても引き分け、勝ちに持っていけるのが鹿島。そこを上回る勢いを持たないと勝てない」。同戦は前半７分、わずかな隙を突かれサイドでの突破を許し、クロスから失点した。「紙一重の戦いになる」と自らに言い聞かせるようにうなずいた。

チームは８月に入ってから公式戦２分け２敗。３バックで臨んだ１０日の広島戦、２３日の福岡戦は無失点で終えたものの、４バックを採用した６日の天皇杯・広島戦、１６日の横浜Ｍ戦は共に３失点している。「（３枚と４枚では）スライドの距離も大きく違うし、より集中が求められる」。自らがＤＦリーダーとして統率し、コンパクトな陣形を保っていくイメージはできている。

Ｊ１のホーム・鹿島戦で勝利すれば１５年３月以来となる。リーグトップ１５得点のＦＷレオセアラ、同８得点のＦＷ鈴木優磨らと対峙（たいじ）することになる住吉は「チームに活力を与えられる選手を封じることで、鹿島の勢いを止めるきっかけになる」ときっぱり。“鹿狩り”の最前線に立ち、体を張って２試合連続の無失点に導いていく。（武藤 瑞基）

〇…秋葉忠宏監督（４９）は「鹿島は２０〜２５分の（試合の）入りにかなり来る。先制パンチを食らわせたいし、最低限０でしのいでいきたい」と攻略の青写真を描いた。敵将の鬼木達監督（５１）は市船橋高の１学年先輩に当たる。前期は完封負けを喫しただけに「あの借りを返さないと。悔しさをリベンジできるように」と、攻めのタクトで先輩に一泡吹かせる。