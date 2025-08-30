「４８」を最も長く背負ったのは矢野謙次で１３年間。国学院大から０２年ドラフト６巡目で入団。ガッツあふれるプレーが売りで、勝負強い打撃が持ち味だった。

０７年５月３１日のソフトバンク戦（東京Ｄ）で代打の代打で登場し逆転満塁本塁打。１１年９月３０日の広島戦（東京Ｄ）でも代打で満塁アーチ。１２年１０月７日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）では代打でサヨナラ弾と、代打の切り札として活躍した。

矢野に次いで１１年間の香田勲男も、印象に残る「４８」だった。佐世保工から８３年のドラフト２位で入団（１位は水野雄仁）。

８９年には斎藤雅樹、槙原寛己、桑田真澄の３本柱とともにローテションの一角を担い７勝を挙げる。迎えた近鉄との日本シリーズ。３連敗で迎えた第４戦に先発。スローカーブと相手のバットをへし折るようなストレートと、緩急を織り交ぜ１４３球の熱投を披露。３安打、三塁を踏ませない鮮やかな完封劇でシリーズの流れを一気に変えると、第７戦にも先発し勝ち投手に。３連敗から奇跡の４連勝の立役者となり、シリーズの優秀選手賞を獲得する働き。翌９０年にも１１勝、優勝に貢献した。