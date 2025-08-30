◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第２日（２９日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

プロ５年目の石塚祥利（しょうり、２２）＝芥屋ＧＣ＝が１６位で出て９バーディー、ボギーなしで大会コース記録に並ぶ６３をマークし、通算１３アンダーで単独首位に急浮上した。右利きだが、パットだけ左打ちの異色の“二刀流”。大会最多タイの６連続バーディーと量産し「１００点以上です」と自賛した。兄・祥平さん（３１）が営み、今大会に出店するジェラートを食べて絶好調。福岡市出身、所属コースで５度目の大会出場で初の予選突破を決め、初優勝へ一気に突き進む。

酷暑の中、異色のスイッチヒッターが地元を歓声で包んだ。前半の１４番。レギュラーツアー今季初出場の石塚は第２打を右打ちでピンそば１メートルに絡めると、パットは左打ちで沈めた。後半の１番まで大会最長に並ぶ６連続バーディー。所属コースで大会記録タイ、ツアー自己最少を５打更新する６３をたたき出した。「めっちゃうれしい。ＫＢＣで９アンダーが出るなんてビックリ」と目を輝かせた。

右打ちで３歳からゴルフを始めた。５年前、パットの両打ちに転身。中２でパターイップスになりながらも右で打ち続けたが、福岡・沖学園高３年だった２０年夏の試合中のパットで急に両手が動かず。「１メートル以内を３パット連発。これは無理だな」。ピン型のパターを使っており、後半９ホールは思い切って左打ちに変更。するとスムーズに手が動き「左にしよう」と決断した。

構えた時の目線も、手の感覚も激変し「最初はどこを向いているか分からなかった」。特に距離感に苦戦したが５歩、１０歩、１５歩を打つ練習をひたすら重ねた。異色の二刀流は５年目。この日は９番で１０メートルをねじ込み、ガッツポーズを見せた。

地元・福岡で３人兄弟の末っ子。長男の祥平さんが経営するジェラート店が今大会にキッチンカーを出店し、次男・祥成さん（２９）と販売。石塚は初日から２日連続でジェラートを食べてパワーをもらい「家族で応援してもらい、うれしい」と感謝。１８ホール帯同した長兄は「ゾーンに入っていた」と絶賛した。

３年前のオフからプロ野球・ソフトバンクの周東佑京内野手（２９）らの合同合宿に参加。短距離走などで足腰を強化し、酷暑下の熱戦にも「足の疲れは減った」と言う。予選通過は３年ぶり２度目、それも２位と３差の首位で週末へ。「ギャラリーを沸かせるプレーで戦いたい」。甘いマスクの“ジェラート王子”の笑顔がはじけた。（星野 浩司）

〇…ツアーデビュー戦となった１３歳のアマチュア・広橋璃人（宮城・上杉山中１年）は３バーディー、５ボギー、１ダブルボギーの７６と落とし、通算８オーバーの１２６位で予選落ち。「出来は７０点。すごい楽しくて、いい経験ができた」と笑顔を見せた。叔父でプロ野球・米大リーグのマリナーズなどで活躍した岩隈久志氏（４４）が現地で初観戦。「トッププロの中で自分のプレーにしっかり徹し、素晴らしいショットだった。今後が楽しみ」とおいっ子に期待を寄せた。

◆左右両打ちの選手 男子ツアー未勝利の高橋慧（２７）は基本は右打ちだが、７〜９アイアンは左打ちでショット。下部ツアー１勝の大田和桂介（３６）はショットは右打ち、パターのみ左打ちでプレーする。ツアー３１勝で永久シードを保持する片山晋呉（５２）は右打ちだが、「スイングのバランスをつかむため」と左打ちで練習する。女子でツアー５勝の服部真夕（３７）は右打ちだが、数年前にイップスを発祥したアプローチの時だけ左打ちで戦っている。

◆石塚 祥利（いしづか・しょうり） ２００３年１月２４日、福岡市出身。２２歳。競技ゴルファーの父・祥貴さんの影響で３歳でゴルフを始める。福岡・沖学園高３年時の２０２０年にプロテスト合格。２１年プロデビュー。ツアー１０戦に出場し、予選通過は２２年日本プロ選手権（６０位）のみ。２５年は下部ツアー４戦に出場。得意クラブはドライバー。好きな歌手はエド・シーラン。１７５センチ、７１キロ。家族は両親、兄２人。