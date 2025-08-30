

ピカソのアートともに旅を楽しめる、加藤モーターの新作キャンピングカー「パブロ」（筆者撮影）

20世紀を代表するスペインの芸術家パブロ・ピカソ。現代美術の最も重要な創作者の一人として名高く、絵画や彫刻、陶芸など幅広いジャンルで活躍した偉大な人物だが、そのピカソのアートを内外装に施した個性派キャンピングカー「パブロ（PABLO）」が、老舗メーカーの加藤モーター（新潟県）より発売された。

これは、2026年にピカソが生誕145周年、加藤モーターが創業70周年を迎えるというダブル記念のために作られた限定5台のコラボレーションモデル。ベースとなったのは、トヨタ「ハイエース」のキャンピングカー「チップトップ（TIPTOP）」で、最大8名乗車も可能な広い室内などが魅力のモデルだ。

ここでは、キャンピングカーの展示会「東京キャンピングカーショー2025（2025年7月26日〜27日・東京ビッグサイト）」で、実際に現車をチェックした印象も含め、現代アートとキャンピングカーの実用性を融合させた話題作を紹介する。

加藤モーター略歴とピカソとのコラボ

加藤モーターは、「ものづくりのまち」として知られる新潟県燕市を拠点とする老舗のコーチビルダー（キャンピングカー・メーカー）だ。ドラマ「下町ロケット」の舞台にもなった燕市は、昔から金属加工産業などが盛んで、スプーンやフォークなどの金属洋食器の国内シェアが90％を超えることなどでも有名。近隣の三条市とともに、「燕三条」の名で知られており、多くの職人たちによる「ものづくり」への情熱が根付いている土地柄だ。

そんな燕市で、加藤モーターは1956年に創業した。創業者の加藤次郎氏はボクシング選手を引退したあと、「バイクの時代がくる」と2輪専門店を起業。その後、1990年からは、2代目の加藤次巳智氏がキャンピングカーの製造や販売へ事業転換。職人の多い燕市という土地柄もあったのか、「特別なキャンピングカーをハンドクラフトで作り上げる」ことにこだわり、高品質のモデル群を次々と輩出。加藤健資氏が3代目代表を務める現在にいたるまで、国内屈指の有名キャンピングカー・メーカーとして知られる存在となっている。

ピカソのアートをキャンピングカーへ



パブロのルーフ部分には、「PICASSO」のロゴを配置（筆者撮影）

そんな加藤モーターが、創業70周年記念として製作したキャンピングカーが「パブロ」だ。前述のとおり、ピカソのアート作品を内外装に施したモデルだが、これはピカソの芸術的遺産を次世代へ継承していく活動の中で生まれた「ピカソ・リ・デザイン（Picasso Re Design）」とのコラボレーションだ。これは、日本におけるピカソアートブランドのオーソライズ業務を手がける法人組織ピカソ インターナショナル ジャパン（PICASSO INTERNATIONAL JAPAN）が運営しているもの。

ピカソの作品をベースに、現代のライフスタイルに合うようにデザインを再構築し、Tシャツや雑貨などの商品として展開したり、コラボやタイアップなどを行っている。企業商品コラボやアレンジ（要監修）を可能にした素材は300点以上あり、加藤モーターもこうした素材を使用しキャンピングカーを製作。1881年生まれのピカソが、2026年に生誕145周年を迎えることと、同じ年に自社の創業70周年を迎えることで、ダブル記念モデルとして今回のパブロを発表したという。



後ろから見たパブロの外観（筆者撮影）

パブロは、加藤モーターの新作キャンピングカー「チップトップ（TIPTOP）」をベースとし、内外装にピカソのアートを施した特別仕様車だ。ベース車両は、トヨタ「ハイエース ワゴンGL」のワイドロング・ミドルルーフ仕様。外観はほぼノーマルのように見えるが、じつはルーフ部をカスタマイズして全高をアップした「ハイルーフチップトップルーフ」仕様だ。

これは、全長5m未満の比較的運転しやすい車両サイズながら、ルーフを架装することで、ゆったりとした室内高を実現したモデルだ。具体的なボディサイズは、全長4840mm×全幅1880mm×全高2320mm。全長や全幅はノーマルと同じだが、全高はノーマルが2105mmなのに対し、215mm高く設定する。これにより、圧迫感を感じさせない天井の高さを実現し、長旅でも快適な居住性に貢献する。



ボディサイドには、ピカソのアートが施される（筆者撮影）

そんなチップトップをベースとするパブロでは、左右のボディサイドにピカソの描いた鳩のアートが施されている。手を差し伸べる人に一輪の花を授けようとしている鳩。ピカソは、平和を愛することで、平和の象徴である「鳩」を多く描いたといわれており、加藤モーターによれば「そうしたピカソの想いと願いを継承」するために、鳩のアートを取り入れたという。外観では、ほかにも「PICASSO」のロゴをルーフ部など各所に配置。このモデルがピカソのアートとコラボした特別なキャンピングカーであることを強調するギミックも施している。

パブロの内装



パブロのインテリア（筆者撮影）

インテリアも、基本構成はベースとなるチップトップと同様だ。主な特徴は、先述したチップトップルーフにより、164cmの室内高を確保。最大8名乗車が可能な広いリビング空間と相まって、乗員全員が安心してくつろげる環境を実現する。また、雪国対応の断熱構造やハンドクラフトによる堅牢な家具など、加藤モーターならではの高い機能性も随所に投入。さらに、パブロでは、ピカソの代表作をモチーフにしたデザインを各部に採用することで、室内全体がアートに包まれる特別な空間となっている。



車体後方に設置されたスライド式2段ベッド（筆者撮影）

車体後方にある新開発のスライド式2段ベッドもこのモデルの注目点だ。下段ベッドは、ベッドマットを背もたれにしたソファとして活用することも可能。背もたれを外し、ソファの座面と繋げてフラットにすれば、幅1080mmのベッドへ早変わりし、大人2名の就寝を可能とする。また、上段ベッドは幅590mmで、大人1名が就寝できる。ほかにも、室内中央部にあるシートを展開することで全長約147cmの子供用ベッドにすることも可能。合計で、大人3名＋子供1名の就寝を想定した室内レイアウトとなっている。

さらに室内最後部の左側には、マルチルームも用意する。内側寸法920mm×580mm（最も狭い場所で375mm）という余裕あるスペースを確保。出入り口には1250mm×452mmのスライド式扉もあり、スムーズな出入りが可能だ。オプションのトイレを設置できるほか、着替えスペースや収納室など、多様な用途への使用が可能だ。ほかにも、室内中央のキッチンにはガラス蓋付きシンクも採用。給水タンクと排水タンクの容量は各20Lを確保するなど、長旅にも対応する実用性の高い装備が満載となっている。

パブロの価格について



パブロの価格（写真：加藤モーター）

パブロの価格（税込み）は、車両本体で977万1300円。スタンダードのチップトップの場合、車両本体価格が税込み878万1300円だから（パブロと同じ2WD車の場合）、パブロは99万円高い設定となっている。ちなみに、パブロに家庭用エアコンや200Ahのリチウムイオン・サブバッテリーなどのオプションを装備した展示車両は、税込み価格1102万5300円だ。



これら設定価格を高いと感じるか否かは、ユーザーの嗜好次第だろう。だが、いずれにしろ、世界的に有名な芸術家ピカソのアートを大自然の中で味わえるという意味では、かなり個性的なキャンピングカーであることだけは間違いない。しかも、限定5台の生産というのは極めてレア。そんなパブロに、市場がどんな反応を示すのかが、今後非常に興味深い。

（平塚 直樹 ： ライター＆エディター）