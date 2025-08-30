

立憲民主党の野田佳彦代表（左）と国民民主党の玉木雄一郎代表。参院選の結果は明暗が分かれたが、この先はどうなるのか（写真：ブルームバーグ）

【写真あり】ダブル当選とベテラン落選、参院選の明暗が如実に映し出された2枚の写真

民主党・民進党という共通の“ルーツ”を持ちながら、最近の党勢に大きな差が見られる立憲民主党と国民民主党。この2つの政党が、今夏の参議院選挙に関する総括を相次いで公表した。

立憲民主党は22議席を獲得して改選前の議席数を維持したものの、比例区では国民民主党や参政党の後塵を拝し、総括では「今回の選挙は事実上の敗北と言わざるを得ない」と深く自省せざるをえなかった。さらに「事実上の政権選択選挙の中で、立憲民主党はその受け皿としての評価を得られず、野党第一党としての存在感が低下する選挙結果となった」と振り返った。

だが、参院選の結果が振るわなかった理由はそれだけではないだろう。

参政党などの台頭などで見られるように、大きな2つの政党の周りに小政党が存在する状態から、多党乱立へと“時代”が移行しつつあるが、立憲民主党はそれに気づけなかった。野党第1党なら当選枠が確保されてきた、茨城県選挙区や東京都選挙区、福岡県選挙区で落選者を出したことは、有権者から「終わった政党」の烙印を押されたに等しいものだ。

勝って兜の緒を締めた国民民主党

一方、昨年の衆院選に続いて、改選4議席から17議席獲得と大きく躍進した国民民主党は、「実態としては“薄氷の勝利”」と参院選の結果を評価した。また、「好事魔多し」を警戒しているのか、「衆院選以来の“風”を何とか維持できた結果であり、地力がついた結果と過信してはならない」と自戒している。

確かに、国民民主党の躍進は「思い切り飛び上がって最も高い位置に到達した瞬間」が切り取られた勝利のように見える。

例えば、2議席を獲得した東京都選挙区では当初、国民民主党は1議席を獲得するだけだと思われていた。同党は3年前の参院選で都民ファーストの会代表の荒木千陽氏を推薦したが、このときの荒木氏は小池百合子東京都知事の応援を得ながら28万4629票しか獲れず、落選したからだ。

定数6の参院東京都選挙区で当選するには、60万票近くを得なければならない。今回は昨年の都知事選に転出した蓮舫氏の補欠選挙を兼ねたため、7人まで当選することになっていたが、党勢が増しているとはいえ、国民民主党の同選挙区での獲得票数はせいぜい100万票だろうと思われていた。

ところが、今回の参院選で国民民主党は、“本命”の元NHKアナウンサー・牛田茉友氏に加えて、31歳の奥村祥大氏も擁立した。奥村氏は昨年10月の衆院選で東京28区から出馬して3万4930票の得票で落選したが、参院選では58万5948票を獲得し5位で当選した。



今夏の参院選で当選した牛田氏（中央）と奥村氏（左端、写真：時事）

これがどれだけ快挙なのかは、それぞれ2人を擁立した自民党と立憲民主党の結果を見れば、よくわかる。

自民党は鈴木大地・元スポーツ庁長官が77万2272票でトップ当選を果たしたものの、参院議員を5期務めた武見敬三・元厚労大臣が落選した。塩村文夏氏と奥村政佳氏の2名の現職を擁立した立憲民主党は、塩村氏がかろうじて7位に滑り込んだが、補欠当選扱いのため、任期は3年となる。



鈴木氏（右）は当選を果たしたが、武見氏（左）は落選した（写真：時事）

参院選で露呈した「連合」の賞味期限

この東京都選挙区の結果を立憲民主党は「実質的な共倒れ」と総括したが、報道によれば10月に公表される連合（日本労働組合総連合会）の総括案でも「事実上の“共倒れ”」と評されているようだ。また、連合の総括案には「党存続の危機」や「与党に対峙するもう一つの選択肢となり得なかった」といった、立憲民主党に対する厳しい言葉も散見されるという。

一方で連合も、立憲民主党ばかりを厳しく批評していられない。前回（2022年）の参院選と比べて、連合傘下の労働組合が支援する比例候補の票数が大きく減少しているという事情があるからだ。

立憲民主党ではかろうじて情報労連が4609票を増やしたが、自治労が2万3971票、日教組が2万8202票、JP労組が2万7419票、基幹労連が3万0730票を減らした。さらに、7万4495票しか獲れなかった私鉄労連は、当選者を出せなかった。

国民民主党でも4産別（産業別労働組合）の候補が全員当選したものの、その実態は非常に厳しい。UAゼンセンは3年前と比べて5452票減にとどめたものの、電力総連は4万5357票、自動車総連は5万2768票も減らした。

3年前の参院選では当選者を出せなかった電機連合に至っては、平戸航太氏が党内6位で当選を果たしたものの、獲得票数は9万21376票と10万台を割り込み、3年前より6万7792票も減らしている。

しかも、公職選挙法違反問題も発生している。埼玉県警は8月21日、署名運動を禁止した公職選挙法第138条の2違反容疑で、同県内の労組の委員長と書記長を書類送検した。また、電力総連の支援を受けて昨年の衆院選で議席を得た岡野純子衆院議員は、参院選比例区の候補の標旗を千葉県選挙区の街頭演説で流用し、自民党千葉県連による刑事告発が受理された。

これにより、東京電力のたたき上げ職員で千葉県電力総連事務局長を務めた天野行雄県議は県連幹事長の職を辞し、岡野氏も厳重注意を受けた。しかし、岡野氏の衆院出馬をめぐるパワハラ問題で昨年夏に浦安市議、今年2月には県議と市川市議、取手市議の計4名が相次いで離党した問題について、いまだ党内の調査すら進んでいないようだ。

こうしたことも影響したのか、国民民主党は総括で「連合は最大の支援組織であり、引き続き緊密な連携を図っていくべき」と記す一方で、「過度に組合に依存して『地力』を付けることを怠ってはいけない。個人後援会の設立、拡充など取り組みを強化し、支援に広がりを持たせていかなければ当選は覚束ない」と“連合離れ”も匂わせた。

“亀”は“うさぎ”を逆転するか

同党は次期衆院選では内閣不信任案を単独提出できる51議席の獲得と、比例票では2割増しの900万票を目指すというが、無理を重ねると矛盾も露出するものだ。実際に今回の参院選では、山尾志桜里氏などの擁立をめぐる騒動が勃発。党のガバナンスが欠如している実態を露呈させた。

民主党・民進党の流れをくみながら、2つの政党の現状は大きく変わった。立憲民主党は自らの重みに耐えながら、ゆっくりと進まざるをえない一方で、国民民主党は全力で疾走しているように見える。

だが、イソップ物語の「うさぎと亀」を引用するまでもなく、慢心やおごり、そして実力以上の自らへの過信が発生すれば、立場はたちまち逆転しかねない。今回の参院選総括は、2つの政党を前進させることができるのか。

（安積 明子 ： ジャーナリスト）