NY¸¶ÌýÀèÊª10·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.01¡Ê-0.59¡¡-0.91%¡Ë
¡¡Íè·î£·Æü¤ËÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ê£Ï£Ð£Å£Ã¡Ë¥×¥é¥¹¤Î¼çÍ×£¸¥«¹ñ¤Î²ñ¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¼«¼ç¸º»º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´¬¤Ìá¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥í¥·¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿£Ï£Ð£Å£Ã¥×¥é¥¹¤ÎÃæ³Ë¹ñ¤ÏÆüÎÌ£²£²£°Ëü¥Ð¥ì¥ëµ¬ÌÏ¤Î¼«¼ç¸º»º¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·Áý»º¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê¤ÎÆüÎÌ£±£¶£¶Ëü¥Ð¥ì¥ëµ¬ÌÏ¤Î¼«¼ç¸º»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´¬¤Ìá¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¶¡µëÎÌ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£±£°·î¸Â¤ÏÆðÄ´¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¸å¤â¾åÃÍ¤Ï½Å¤¯¡¢£¶£³¡¥£¸£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£
MINKABU PRESS
