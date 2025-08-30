バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）の新人女性ディレクターが、たけし軍団の最恐芸人・つまみ枝豆に無茶な要望をして、揉めに揉めまくった!? なんと枝豆は彼女の手によって、北野武（ビートたけし）監督・脚本・主演映画『アウトレイジ』シリーズ顔負けの事態に……！

つまみ枝豆といえば、たけし軍団一の武闘派。凶暴すぎて、かの有名なフライデー襲撃事件ではメンバーから外されたらしい。枝豆の狂犬ぶりは、67歳になった今も健在。全国有数の枝豆の産地・新潟県長岡市へやってきた彼は、暑さにキレ、店が開いていなくて『相席食堂』のスタッフにキレ、「世界えだまめ早食い選手権」への参加を勧めてきたディレクターに「その場の賑やかしの、かませ犬みたいなのはやんない！」とキレた。

枝豆を不機嫌にさせたのは、新人の女性ディレクター。以前担当した『相席食堂』のロケで、お笑いコンビ・ジェラードンのアタック西本を畑に埋めて大スベリし、番組MCの千鳥から「埋め師」と名付けられた。そんな埋め師ディレクターが、枝豆農家の元へ向かうことになった枝豆にも、畑に埋まってほしいと頼んだ……！

まさかのリクエストに枝豆は、「本気で言ってんの？」「（俺に）なんのメリットがあるんだ」「別にやる必要ねえだろ」「全然言っていることがわからん、意図が」と難色モード。彼は、食い下がる埋め師ディレクターと、畑に到着してからもしばらく話し、最終的には「やらないって言ったらやらない。以上！」という言葉で切り上げ、ロケを再開した。

スタジオでVTRを見守っていた千鳥は、「ガチ揉めやん。ヤバイでコレ」「さすがに埋まらんか。大会にも出なかったから」などと諦めモード。笑顔を作った枝豆のVTRをしばらく見ていると、断固拒否していたはずの彼が顔以外土に埋まるという、衝撃的な光景が目に飛び込んできた！

「怖いわ！」「枝豆さんが埋まるとホンマにアウトレイジやねん！」「ちょっと待ってくれ埋め師～！」「引っ張り出さんかったら一生出れん埋め方してたで！」などと、千鳥は大爆笑。枝豆が笑顔で農家と話したり収穫体験をしたりする映像内に、彼が虚無の表情で土に埋まるシーンが時折挟み込まれていたため、千鳥はツッコミが止まらなかった。

埋め師ディレクターいわく、「絶対に千鳥さんを笑わせるので！」という熱意で、枝豆を説得できたという。結果的にVTRはインパクト抜群な仕上がりとなり、彼女は宣言通り千鳥を大爆笑させた。なお、埋め師ディレクターが「天才かも、あの子」「すごいよ、この（構成の）センスは」と千鳥をうならせたVTRは、『相席食堂』8月26日放送回で公開された。

