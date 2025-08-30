¸µAKBÁ°ÅÄ°¡Èþ¡¡28Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡¡¡Ö¼êÂ¤Î¹ÅÄ¾¤ä°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ë¾É¾õ¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¡Èþ¡Ê30¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£28Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡ÖºòÆü¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ú¤¤Ã¦¿å¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë²á¸ÆµÛ¤Ç¡¢¼êÂ¤Î¹ÅÄ¾¤ä°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¹¬¤¤Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆ»¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿å¤äÉ¹¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¡Ö¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Ï»£±Æ¤âºÆ³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤âÇ®Ãæ¾É¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£