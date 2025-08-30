BEYOOOOONDS¡¦¾®ÎÓË¨²Ö¡¡½é¤Î¡Ö¥Ô¥¢¥ÎCD¡×È¯Çä·èÄê¡ª²»ÂçÂ´¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBEYOOOOONDS¡Ê¥Ó¥è¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®ÎÓË¨²Ö¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ëCD¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤Û¤Î¤Ô¡×¤Ç¡¢CD¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖHonopiano¡×¡£¾ÜºÙ¤Ï9·î¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSNS¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡Á¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï18Ç¯¤Ë¡ÖBEYOOOOONDS¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åìµþ²»³ÚÂç³Ø²»³Ú³ØÉô²»³Ú³Ø²Ê´ï³ÚÀì¹¶¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ²È¥³¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¤¿·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ä¥¤¡ª¡×¡Ö±ÑÍº¡Á¾Ð¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ñ¥óÀèÇÚ¡Á¡×¤Ê¤É¡¢¾®ÎÓ¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ò³è¤«¤·¤¿³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·ÝÇ½³¦ÆÃµ»²¦·èÄêÀï¡¡TEPPEN¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡3ÂçÅÔ»Ô¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥¢¥Î¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¾®ÎÓ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ËÆÃ²½¤·¤¿CD¤ÎÈ¯Çä¤Ï¥Ï¥í¥×¥í¤Ç¤â°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¡£