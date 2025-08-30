22年W杯カタール大会で日本代表主将を務めたDF吉田麻也（37）が28日深夜放送のテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）にVTR出演。過去最高潮だという米国でのサッカー人気について言及する場面があった。

森保監督率いる日本代表は9月に米国遠征を控えており、6日（日本時間7日）にメキシコ代表、9日（同10日）には米国代表と対戦予定。そこで同番組は米国サッカーに精通し、FCバルセロナからヘッドハンティングされ国際部ディレクターを務めたこともある中村武彦氏がゲスト出演。番組MCの俳優・勝村政信や元サッカー日本代表の都並敏史氏らに米国サッカー界の現状を伝えた。

中村氏は過去最高潮だという米国でのサッカー人気について「それこそサッカー不毛の地ってバカにされているスポーツでしたし、女子の方が人気があったほどなんですけど、今は観客動員数も4大メジャースポーツ（MLB、NFL、NBA、NHL）に割って3位に入るぐらい人気が出てきてます。若い子たちがサッカーを見るようになってきている」と言及。

「アメリカ自体、人種のるつぼで色んな国から来てます。元々サッカーを見ていたんですけれども（これまでは）自分の出身の国のサッカーを見ている人達が多かった。メジャーリーグサッカーが30年ほど前にできて、その在米2世3世達が自分が生まれたアメリカのプロサッカーを見るようになった。（今では）テレビをつければどこかしらの試合が（PPVで）放送しているような環境です」と話した。

さらに現在MLS（メジャーリーグサッカー）のLAギャラクシーでプレーする吉田麻也もVTR出演。米国サッカー界について「MLSの価値は上がってきていると思います。人気は上がってきているし、もう1個は投資対象としての価値も上がってきている」とコメント。競技レベルについて問われると「全体的なレベルはもちろん上がっているし、環境はメチャクチャいいです。日本人の皆さんが知らないようなクラブでもヨーロッパの中堅クラブよりも環境がいいところはたくさんあります。LAギャラクシーがそんなに環境がいいと言えないぐらいのレベルですね」と明かした。

番組ではLAギャラクシーの練習場などを紹介。広々としたジムやVRゴーグルのようなものを装着して目のトレーニングをしているという“バーチャル機器”が映し出されると、都並氏は「こんなのがあって環境悪いのかよ」とポツリ。MCの勝村も「これで施設良くないって言ってますよ。今見ただけでもちょっと圧倒されてるんですけど」と驚きの声。

これに対し中村氏は「LAギャラクシーの施設は古いんですよ」と他のクラブはもっと充実の施設があることをアピールした。