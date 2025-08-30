¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥ÈÃÂÀ¸¡¡¾åÂôÄ¾Ç·¤¬4Ç¯¤Ö¤ê2·å¾¡Íø¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡º£µ¨¿·²ÃÆþ¤·¤¿±¦ÏÓ¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂô¤¬¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Í¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¤ËÂ³¤¯10¾¡ÅþÃ£¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï05Ç¯¤Î¿ùÆâ¡¢ÀÆÆ£¡¢ÏÂÅÄ¡¢¿·³À°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡È2·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¤Ç¡È10¾¡»ÍÃËË·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¶«¤ó¤À¡£
¡¡2²ó¤ËÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿·ª¸¶¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡£3²ó¤Ë¤ÏÆ±¶¿¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¶áÆ£¤¬2¥é¥ó¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£2Ï¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¡£¾®Àî¤Îº¸µ¾Èô¤Ç2ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í§¿ù¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Çº¸Èô¡¢Æ£¸¶¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÃæÈô¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼«¿È4Ï¢¾¡¡£¡Ö¡Êº£µ¨¡ËÅÓÃæ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤â»×¤Ã¤¿¤±¤É100µå¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ107µå¤Ç¤È¤É¤á¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç8·î4ÀïÁ´¾¡¤Î±¦ÏÓ¤ÏÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÇ®¤¤Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶«¤ÖÃË¤Ë¤Ï¥¿¥Õ¤µ¤È¤¤¤¦Éð´ï¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²·å¾¡Íø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Õ
¡¡¡û¡Ä¾åÂô¡Ê¥½¡Ë¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÍ¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¤ËÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¤Î2·å¾¡Íø¡£µåÃÄ¤Î10¾¡¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ï05Ç¯¤Ë¿ùÆâ½ÓºÈ¡Ê18¾¡¡Ë¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦¡Ê16¾¡¡Ë¡¢ÏÂÅÄµ£¡Ê12¾¡¡Ë¡¢¿·³À½í¡Ê10¾¡¡Ë¤ÇµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¡£8·î¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî³¤»þÂå¤Î1965Ç¯¤Ë7·î7Æü³§ÀîËÓÃË¡¢Æ±13ÆüÎÓ½ÓÉ§¡¢8·î19Æü¥¹¥¿¥ó¥«¡¢Æ±24Æü¿·»³¾´Ãé¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ°ÊÍè60Ç¯¤Ö¤ê¡£