¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡©
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï12·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Îº´Æ£¹¾Íü»Ò¡Ê43¡Ë¡ª
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¿ÍÀ¸¡ª±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ä½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤ÈÂç¤¤ÊÎÏ¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤½¤¦¡£
Îø°¦±¿¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤Õ¤È¤·¤¿¶öÁ³¤«¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï´Ë¤ä¤«¤Êµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â²¿¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£