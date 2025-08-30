¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð¡¡8¹æ2¥é¥óÊü¤Ä¤âº¸ÏÆÊ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤¬º¸ÏÆÊ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Î¤¿¤áÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×½Ð¾ì¤·¡¢3²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï±¦±Û¤¨8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤¹¤ë°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÆÊ¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤¹¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£