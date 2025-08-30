「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「部下を育てたことがない人」のNGフレーズ

部下が仕事を忘れていたり、成果が思わしくないとき、つい口にしてしまいがちな言葉があります。

それが、次のような言葉です。

・「なんでやってないの？」

・「なんでできてないの？」

一見すると状況を把握するための質問のように聞こえますが、実はこれ、部下との信頼関係を一気に壊しかねない“余計なひとこと”なのです。今回はこれについて紹介していきましょう。

「なんで？」は部下を追い詰める

「なんでやってないの？」と聞かれた部下は、どんな気持ちになるでしょうか。

頭に浮かぶのは、言い訳か謝罪のどちらかしかありません。

・「すみません、忘れていました」（謝罪）

・「他の作業を優先していて…」（言い訳）

つまり、この質問は部下を“平謝りか言い訳”の二択に追い込んでしまうのです。

結果として、事実が共有されないまま会話が終わり、問題の本質にもたどり着けません。

信頼関係を著しく損なう

さらに厄介なのは、このやりとりを繰り返すうちに、部下が「この上司には本音を話さないほうがいい」と感じてしまうことです。「どうせ怒られるだけだ」と思われてしまえば、報告や相談も遅れ、職場全体のパフォーマンスにも影響します。

つまり、「なんでやってないの？」は、一発で信頼関係を損なう危険な言葉なのです。

よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そして何より、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。

