「魅せたね」「完全復活」伊東純也がヘンク復帰後初ゴール！ 意表を突いた技ありアウトサイド弾に脚光「ターンもシュートもキレキレ」
現地８月28日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）プレーオフ第２レグで、今夏に伊東純也が加入したベルギーのヘンクが、ホームでポーランド王者レフ・ポズナンと対戦。１−２で敗れたものの、アグリゲートスコア６−３で勝利し、本大会出場を決めた。
この一戦で加入後初先発を果たした伊東は０−０の31分、敵陣ボックス内でパスを受けて素早く反転。相手にボールを触られながらも、意表を突いた技ありのアウトサイドシュートでネットを揺らしてみせた。
これが待望のヘンク復帰後初ゴール。SNS上では、「ターンもシュートもキレキレ」「上手すぎる」「完全復活」「魅せたね」「鳥肌もの」「ナイスゴラッソ」「これぞ日本代表のスピードスター」といった声が上がっている。
ヘンクは次戦、31日にベルギーリーグでズルテ・ワレヘムと激突。背番号10を背負う32歳の公式戦２戦連発に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】巧みにターン、つま先でチョン。伊東純也のヘンク復帰弾
