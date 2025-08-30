◇パ・リーグ 日本ハム5−0楽天（2025年8月29日 エスコンF）

2位だけどV率100％だ。日本ハムは29日、楽天に5―0で快勝。6回にフランミル・レイエス外野手（30）が本塁打王争い独走の28号2ランを放つなど、一挙4得点で勝負を決めた。

1ゲーム差で追う首位・ソフトバンクとそろってリーグ70勝一番乗り。日本一となった16年以来9年ぶり6度目で、過去5度は全て優勝。人気SF映画「スター・ウォーズ」ウイーク初日に、吉兆の白星を挙げた。

はるかかなたのドミニカ共和国から来た男が、かっ飛ばした。見えない力を味方につけたレイエスが、逆転優勝へ望みをつなぐ豪快な一発だ。

「走者が二、三塁にいて申告敬遠もあるシチュエーションかなと想定していた。それでも勝負だったので、一気にモチベーションが上がった」

1点を先制した後の6回1死二、三塁。荘司の暴投で1点を追加し、なお1死三塁で右中間席へリーグトップ独走の28号2ランだ。本拠地は「スター・ウォーズ」とコラボした「STAR WARS WEEK」初日。ビジョンの演出も特別仕様で、試合前には主要キャラクターのダース・ベイダーやストームトルーパーらも登場し、楽しんでいたファンを熱狂させた。

両足かかとの痛みで26日の西武戦は途中交代。2試合ぶりのスタメンで不安を振り払った。新庄監督も「かかとがどうとかいうよりも、いや〜、凄いな」と称賛。28本塁打＆78打点でリーグ2冠を突っ走るが、そのうち本拠地では21本、52打点と大半を占める。打率も・309とエスコンの見えない力を味方につける。この日も見せたゴリラパフォーマンスはすっかり定着したが、この日ばかりは「スター・ウォーズ」の人気キャラのチューバッカのような、チームへの強い忠誠心で勝利に導いた。

新庄監督は現役時代の05年、札幌ドームでの阪神戦でダース・ベイダーに扮して始球式を行った。スター・ウォーズよりも「スパイダーマンが好き」と笑い、「肩パットは入ってるし、目は見えないし、めちゃめちゃ集中した記憶がある」と当時を懐かしみ、試合前にはダース・ベイダーと記念撮影もした。

首位・ソフトバンクとともにリーグ70勝一番乗りで、1ゲーム差を維持。過去5度の70勝一番乗りは全てリーグ優勝と縁起もいいが、指揮官は「何勝とかは関係ない。ここにタイガースがいたらめちゃくちゃ面白いでしょうね」と笑い飛ばした。イベントのキャッチフレーズは「フォースと共に、まだ見ぬ景色へ」。今季の勝率5割以上も確定。エスコン開業後初の頂点へ。ファンとともにあらんことを。（田中 健人）

≪過去5度はすべて優勝！確率100％≫日本ハムがソフトバンクとともに70勝。パ・リーグ2球団の同日70勝到達は57年9月26日の西鉄、南海、89年10月12日の近鉄、オリックス以来36年ぶり3度目になる。日本ハムのパ・リーグ一番乗りは16年に到達して以来9年ぶり6度目。過去5度は全て優勝しており、V確率は100％。ソフトバンクは昨年に続き27度目。過去26度のうち18度優勝でV確率は69％。

▼日本ハム・水谷（決勝の先制適時二塁打と中犠飛。ジェダイの衣装でお立ち台に上がり）僕はスター・ウォーズは見たことないけど、スター・ウォーズのコスプレで（球場に）足を運んでください。