¡¡¹Åç¤Ï£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë£´¡½£²¤Ç²÷¾¡¡££´·î£±£¶Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇËÃÝ¤Î£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÈÊÂ¤ÓÆ±Î¨£³°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£¸·îÃæ¡¢¹¥¼é¤ËÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Ê³Æ®¡£ÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤ÇÉüÄ´¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤â£·²ó£±¼ºÅÀ¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ä¥Ð¥áÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÏ¢¾¡¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ºäÁÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¡Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÉüÄ´¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇºÇ¶á¤Î¸ñ¾¤Î¥¿¥¯¥È¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î¾å½Ü¤Ë¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â£²£°£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡Ö»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¡£¤Þ¤À£±Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ±Í½¤ò»Ä¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ¯ÍÑË¡¤âÅ¸³«¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¼éÈ÷¸Ç¤á¤äÂåÁö¤Ê¤ÉÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤ÎÈ´¤Æ¤¤À¡£
¡¡£¸·î¤Ï£±£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿½ÓÂ¤Ç£¶²ó¤Ë°ìÎÝ¤Ø¤Î¤±¤óÀ©°Á÷µå¤«¤é°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¤·¤¿£·Ç¯ÌÜ¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÏÉ®Æ¬³Ê¡£Â¾¤Ë¤âÂçÀ¹Êæ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡á£¸·î£´»î¹çÀèÈ¯¡Ë¡¢ÆóËóæÆ°ìÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÆ±£´»î¹çÀèÈ¯¡Ë¡¢Á°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÆ±£¶»î¹çÀèÈ¯¡Ë¤é¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÅÙ¡¹¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤ÍÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î´ÖÂÇÎ¨£³³ä£µÊ¬¤ËÇ÷¤ë±©·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤·¤«¤·¡¢¸ñ¾¤Ï»î¹ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²Ç¯¸å¤Î£Ä£ÈÀ©Æ³Æþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿àÆ¯¤¾ì³ÈÂçá¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥¯¥È¤â¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö£Ä£ÈÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤«¤éÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤Ë½ÐÈÖ¤¬¸º¤ë¤Î¤¬¡¢¼éÈ÷¡¦ÂåÁöÍ×°÷¤ÎÁª¼ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¯Æ¬¿ô¤Ï¸º¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¡ÊÍ×°÷¡Ë¤«¤éÀèÈ¯¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¸½¾õ¤³¤½¡ÖËèÆü¤ÇÀèÈ¯¤Ç¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¾Íè¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¼ã¼ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨àÆ¯¤¾ì³ÈÂçá¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¡¢¸«¶Ë¤á¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¡£µÕÅ¾£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ³Ôºî¤ê¤â½Í¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£