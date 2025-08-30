¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Æ£°æâ«ºÈ¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢¿ù»³°ì¼ù¤Î¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤¬ÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤Ç2ÅÀº¹¼é¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-1¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤«¤é¤ÏÆ£°æ¡¢¾¾ËÜÍµ¡¢¿ù»³¤Î¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤¬ÎíÉõ¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ¤Ï7²ó¤ò2Ã¥»°¿¶¤Ê¤É´°Á´Åêµå¡£22Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤ÏËüÇÈ¤Ë¸·¤·¤¯¹¶¤á¤¿³°³Ñµå¤ÇÈïÃÆ¤·¡¢27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤½©ÅÄ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶ìÀï¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ËÁ°²ó¤âÃÏÊýµå¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¿´ÇÛ¤»¤º¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£