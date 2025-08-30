巨人４―３阪神

巨人が連敗を４で止めた。

六回にキャベッジの適時二塁打で３点を勝ち越し、逃げ切った。阪神は八回に森下、佐藤輝の連続ソロで追い上げたが及ばなかった。

◇

３年連続の２桁勝利を、過去に勝ったことがなかった甲子園で決めた。巨人の山崎は「絶対に抑えて３連戦の初戦を勝ちたかった」と吐露した。２週間ぶりの一軍のマウンドで６回１失点と好投し、チームの連敗を止めた。

３点リードの六回、先頭の中野を内野安打で出塁させたが、落ち着いていた。森下を速球で遊ゴロに打ち取ると、佐藤輝は外角いっぱいの直球で見逃し三振、大山はキレのある変化球で空振り三振に抑えた。「粘り強く投げられた」と汗をぬぐった。

先発ローテーションの柱としてチームを支えてきたが後半戦に入り、疲労が見え始めた。１５日の東京ドームでの阪神戦は４回４失点と崩れ、「球が走っていない」（杉内投手チーフコーチ）と、いったん登板間隔を空けて再調整することが決まった。

そこから時間を有効に使い、万全の準備をし、再び戦列に戻ってきたところに成長が見える。今季の投球映像を全て見返し、自分の体の状態や球の質を見つめ直した。１５０キロに達した直球には威力が戻り、カットボールやスライダーといった変化球も低めに集めて、強打の阪神打線に立ちはだかった。

昨季までの２年はいずれもシーズン最終盤の１０月に１０勝目を挙げていたが、「いつも（１０勝目が）最終戦だったので少しほっとしている。ここからは自分が知らない１１勝。気を抜かずに明日から頑張りたい」と山崎。「過去とは違う自分でいたい」と向上心を忘れない右腕にとって、残りのシーズンでの働きが重要になってくる。（浜口真実）