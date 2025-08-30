“スパイ”か“恋”か…優我（大橋和也）が下す決断とは？『リベンジ・スパイ』第8話が今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が初共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の第8話が8月30日に放送される。

■恋の成就に浮かれる優我（大橋和也）！チーム“リベンジ”解散!?

本作は、兄の復讐を誓うスパイの青年・菅原優我（大橋）と、そのターゲットの会社の社長令嬢・藺牟田花（渋谷）が織りなす、笑いあり、胸キュンありのスパイラブコメディ。

■第7話の透明感あふれるキスシーンに歓喜の声続々

8月23日放送の第7話では、花（渋谷凪咲）から体に爆弾を抱えていることを告白され、“リベンジ”のことも、そのための情報を得るために花に近づいたことも、すべて吹き飛んでしまった優我（大橋和也）の戸惑いが描かれた。彼は改めて“リベンジ”と正面から向き合うべく、花とあえて距離を取って、自分に好意を抱く汐見明日香（ゆいかれん）にターゲットを変更。

そのことを自宅の焼肉店でスパイ仲間の岡山真之介（織山尚大）に告げるシーンでは、大橋と織山との息ピッタリの好テンポなやりとりが見られ、SNSでも「大橋くんと織山くんの掛け合いずっと見ていられる」「おいしそうなお肉とかわいい尚大くん。ひと粒で二度おいしい」と大好評。

そして、雷雨が降り注ぐなか、優我が体を震わせ倒れた光景が脳裏によぎった花は、びしょ濡れで彼のもとへと駆け出すが、お互いの気持ちを確認し合ったふたりはついに感動のキス。

嵐が過ぎ去り、深海を思わせる部屋に、優しい月明かりゆっくりと刺し込んでいく優我の部屋での印象的な場面に「神シーン！」「最高に胸キュンでした」「7話素敵すぎた。ふたりとも幸せになってほしい！」「見終わったあと手むっちゃ震えてた…」「今まで見た大橋くんのラブシーンのなかでいちばん好き」など、心を強く動かされたファンが続出。

「お互いの心が通じ合って、幸せなのに切なくて、でも愛しくてたまらない」と、これからの終盤戦に向けて、ふたりの恋の行方により注目が集まることとなった。

■考察であふれるなか、物語は一気に進展

8月30日放送の第8話では、愛を確かめ合い、ようやく恋を成就させた優我と花との幸せな日々が描かれる。

尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）の“リベンジ”のこともいったん忘れて浮かれる優我は、花とのデートを楽しみ、なんと自宅に招いて手料理を振る舞うまで距離を縮める。

しかし、幸せであればあるほど、尚之の死の真相を握るのが花の父・藺牟田隆一（高嶋政伸 / 「高」は、はしごだかが正式表記）であることに戸惑う優我。真実を暴けば、大好きな花を傷つけることになる。彼は思い詰めた表情で、スパイ仲間の岡山浩次郎（塚地武雅）に“あるメッセージ”を送る。

一方で、不穏な動きを見せるのが「藺牟田メディカルデータ」の専務・桜小路章（高橋光臣）。花の妹・咲（清乃あさ姫）から、花に好きな人ができたことを聞いた桜小路は、相手が優我であると確信し、彼のことを執拗に調べ始める。やがて、何かを察知したかのような険しい表情を見せて…。

そんななか「藺牟田メディカルデータ」で、優我も衝撃を受ける予期せぬ出来事が勃発。 “続けるべきはスパイか恋か”。揺れる優我が下す決断とは？

予告編が解禁されるとSNSでは「波乱がありそうで心配。幸せになってくれ～」、「リベンジと恋で揺れる優我くん、花ちゃんと幸せになる道を選んでほしいけどどうなるんだろ？」など、さっそく考察であふれた。

花に料理を振る舞うシーンで見られる、料理好きの大橋が披露する見事な包丁さばきも見逃し厳禁だ。

なお、TVerでは1話～3話、7話を公開中。

■第8話 あらすじ

雷雨の日に、過去のトラウマから部屋で苦しむ菅原優我（大橋和也）のもとに駆けつけた藺牟田花（渋谷凪咲）。ふたりはあふれる想いを隠さずにお互いに告白し、愛を確かめ合うようにキス、穏やかな時間を過ごす。その日の夜、優我は尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）の“リベンジ”のこともいったん忘れ、ようやく成就した恋に浮かれる。

休日には、花のアートの仕事を見守ったり、ふたり仲良くランチを楽しんだりし、仲を深めていく優我と花。同じ頃、「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸））の計らいで自宅に招かれていた専務・桜小路章（高橋光臣）は、花の妹・咲（清乃あさ姫）から花に好きな人ができたことを聞く。その人物が優我であることを確信した桜小路は、会社に戻り、彼のことを調べ始める。

一方、優我は家で花に手料理を振る舞い、幸せな時間を過ごしていたが、スマホケースに挟まったシャチのシールが目に入り、兄の死の真相を握るのは花の父・藺牟田の可能性があることを思い返す。真実を暴けば、花を傷つけることになるかもしれないという複雑な思いを抱きつつ、優我はスパイ仲間の浩次郎（塚地武雅）にメッセージを送る。優我の気持ちを察した浩次郎は、同じく優我をサポートする息子・真之介（織山尚大）にあることを告げる。

そんななか「藺牟田メディカルデータ」で、優我も衝撃を受ける予期せぬ動きが起こる。優我の気持ちは、尚之の“リベンジ”のためにスパイとして暗躍する自分と、花を愛する自分の狭間で大きく揺れ動くことに…。

■番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

08/30（土）23:30～24:00 ※第8話

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新

溝端淳平 高嶋政伸

脚本：松田裕子

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

