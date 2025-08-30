Æü·Ð225ÀèÊª¡§30ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á590±ß°Â¡¢4Ëü2100±ß
¡¡30Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ590±ß°Â¤Î4Ëü2100±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2718.47±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï618.47±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü3613Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3048.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ24¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ26.68¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42100¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-590¡¡¡¡¡¡ 13613
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42110¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-580¡¡¡¡¡¡216782
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3048.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -24¡¡¡¡¡¡ 24031
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27340¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-180¡¡¡¡¡¡¡¡1078
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 769¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-9¡¡¡¡¡¡¡¡ 679
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
